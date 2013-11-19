Представитель УИУ: Армянский заключенный не зашил себе рот

19 ноября 2013

Слухи о том, что 28-летний заключенный Артак Карапетян зашил себе рот, не соответствуют действительности. Об этом Epress.am сообщил пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Гор Глечян. Он опроверг распространенную в прессе информацию о том, что Карапетян отказался от помощи врачей УИУ «Больница для заключенных». Отметим, что в 2012 году Карапетяна приговорили к 15 годам заключения за избиение 65-летнего врача скорой помощи Ашота Григоряна, что привело к смерти последнего.

«В последние дни Карапетян находился в «Больнице для заключенных», а завтра , он будет переведен в тюрьму «Артик». Как и прежде, осужденный протестует против вынесенного ему приговора, он уже шестой день проводит голодовку и сухую голодовку», - сказал Глечян. Он, однако, не сообщил, какое именно лечение проходил Карапетян.

Напомним, что 6 марта Карапетян зашил себе рот иглой и ниткой, по закону предоставляемой заключенным, а через 6 дней, испугавшись пожизненного заключения, снял швы и совершил попытку членовредительства, проглотив костяшку домино.