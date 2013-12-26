ФОТО: Президент Армении и юноши из его партии, атаковавшие журналистов

26 декабря 2013

Полиция проводит расследование в связи с инцидентом в Армянском государственном экономическом университете, сообщил представитель пресс-службы полиции Армен Малхасян. А в это время корреспондент Epress.am решил самостоятельно установить личности обругавших журналистов студентов. Напомним, что днем 26 декабря группа молодых людей воспрепятствовала присутствию представителей СМИ на публичной защите диссертации мэра Еревана Тарона Маргаряна.





Многие из тех, кто препятствовал работе журналистов у входа в университет, – члены правящей Республиканской партии Армении, возглавляемой президентом страны Сержем Саргсяном. На фото можно увидеть соответствующие значки партии. Одного из выкрикивавших ругательства в адрес представителей СМИ зовут Гриш Амирханян. На его странице в соцсети Фейсбук говорится, что он работает в парламенте страны, а также в студенческом союзе Экономического университета.

Гриш Амирханян

председатель студсоюза Севак Хачатрян

Игнорировавший вопросы журналистов председатель студсоюза обращался к нескольким полицейским, находящимся в приемной вуза: «Уважаемые полицейские, не впускайте в вуз людей без разрешения ректора». Журналисты продолжали интересоваться, кто этот человек, раздающий распоряжения представителям госоргана.

Севак Хачатрян вместе с премьер-министром Тиграном Саркисяном

На фотографиях председателя студенческого союза, размещенных в соцсети Фейсбук, нам удалось найти другого атаковавшего журналистов студента,. В соцсети его зовут Серго Харатян. На требование журналистки, обращенное во время стычки в университете к полицейскому, вмешаться и запретить толкать ее, отреагировал именно Харатян: «Да кто вас может толкнуть?».

Серго Харатян

Другой автор ругательств сексуального характера в адрес журналистов представлен в Фейсбуке в качестве Саргиса Мурадяна.