«Чатлах» значит «треснувший», а не «дешевка». Обсуждение в армянском парламенте

24 февраля 2014

«Пусть министр юстиции Грайр Товмасян не обижается, если представители некоалиционных сил скажут ему «Много чего хочешь, дешевка»». Об этом в понедельник, 24 февраля заявил депутат от «Дашнакцутюн» Армен Рустамян. Он напомнил, что Товмасян, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к намерению 4 фракций выразить недоверие армянскому правительству, сказал: «Много чего хотят…» .

По словам парламентария, министр не только не извинился за свои слова, что Рустамян считает неприемлемым, но также пояснил, что в переводе с арабского употребленное им слово «галат» означает «неверный». «Вместо того, чтобы сказать, что ошибся, извиниться, он еще больше усугубляет ситуацию. Если следовать этой логике, если объяснять значение сказанного тем или иным при помощи словарей, это будет означать, что мы тоже знаем эти слова. Если, к примеру, сказать «много чего делаешь, дешевка»», - после этих слов Рустамяна его микрофон отключили, депутат не успел объяснить, что он имел в виду.

Позже в беседе с журналистами он заявил, что в толковом словаре Степана Малхасяна говорится: слово «чатлах» означает «треснувший».

После заявлений Рустамяна в зале Национального Собрания наблюдалась активность, и зампред парламента, член правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов несколько раз призвал депутатов соблюдать тишину. Кто-то из депутатов потребовал с места пригласить парламентскую комиссию по этике.

Спикер Овик Абрамян выразил сожаление в связи с употреблением в парламенте подобных выражений.

«Это очень плохое явление. Не забывайте, что нас слушает наше будущее поколение. Господин Баблоян , чему вы радуетесь? Грустить надо. Это отрицательное явление, господин Рустамян, я призвал бы Вас не отвечать так. Мы осуждаем подобное отношение и со стороны министра, и со стороны депутата. Нам не подобает организовывать подобные обсуждения в Национальном Собрании», - заключил председатель НС.