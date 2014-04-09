Минюст Армении просит дополнительных денег на строительство тюрьмы

9 апреля 2014

На ближайшем заседании армянского правительства состоится обсуждение представленного Минюстом проекта, по которому уголовно-исполнительному управлению из резервного фонда кабинета министров должны выделить 875 млн. драмов (порядка 2 млн. 100 тыс. долларов). Об этом пишет газета «Айкакан жаманак».

Необходимость предоставления этих денег министерство объяснило тем, что выделенных на строительство в Армавире нового учреждения для содержания заключенных средств недостаточно. Согласно обоснованию министерства, уголовно-исполнительное учреждение «Армавир» должно быть сдано в эксплуатацию в мае 2014 года, однако программа предусматривает, что строительство тюрьмы, рассчитанной на 400 арестантов, должно продолжаться, и здесь будут размещены 800 заключенных. Для этого из госбюджета на 2014 год выделен миллиард драмов, этой суммы, однако, недостаточно.

Предусматривается, что после окончания строительства, начатого в 2006 году, в тюрьме будут содержаться 1240 арестантов.