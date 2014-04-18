У проглотившего иглу арестанта армянской тюрьмы началось внутреннее кровотечение

18 апреля 2014

У проглотившего иглу арестанта Грачья Геворгяна началось внутреннее кровотечение, однако медпомощь ему не оказывают. Об этом Epress.am сообщил наблюдатель правозащитной организации «Хельсинкская ассоциация» Арман Везирян.

«С момента, как он проглотил иглу, и до сих пор у Геворгяна продолжается внутреннее кровотечение, но никто не обращает внимания, никакого вмешательства. Все заявления, адресованные начальнику тюрьмы Булгадаряну, остаются без ответа. Вчера его повели на ультразвуковое исследование, где подтвердилось, что в организме были гвозди, и он проглотил еще 2 иглы», - сказал Везирян.

По его словам, 17 апреля Геворгяна в таком состоянии пытались посадить в автомобиль и отвезти на суд, однако усилиями сотрудников офиса Омбудсмена Армении он был возвращен в камеру.

«Телеканал «Армньюз» написал бегущей строкой, будто в машине он проглотил провод, но ничего подобного нет. Иголку он проглотил в камере, в присутствии представителей тюрьмы, а не в машине», - заключил правозащитник.

Геворгян уже долгое время требует сделать ему операцию и извлечь из живота гвоздь, однако руководство уголовно-исполнительного учреждения не реагирует на его требования. Мужчина проглотил гвоздь в знак протеста против действий следственного органа.

Представляя администрации тюрьмы очередное требование сделать операцию, он предупредил, что в случае отказа он проглотит иглу.

Согласно обвинению, Геворгян и Гарик Арутюнян взяли в заложники гражданскую жену первого Наиру Арутюнян и ее несовершеннолетнего сына, затем потребовали у отца женщины выкуп, после получения которого освободили заложников.

В ходе судопроизводства свидетель Мери Исраелян рассказала, как отец гражданской жены Геворгяна просил ее дать показания против него.

Мать арестанта, недовольная затягиванием дела, организовала акцию протеста перед резиденцией президента Армении, где пыталась совершить самосожжение.