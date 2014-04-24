Другая история: Предательство России и Геноцид армян 1915 года

24 апреля 2014

Видный армянский историк Лео (Аракел Бабаханян) в своей книге «Из прошлого», рассматривая вопрос Геноцида армян, говорит как о вине Турции, так и о политической немощности и упущениях армянских правительств, а также о роли европейских стран и Российской империи. Приводимые Лео документы и оценки историка выявляют чудовищную роль царской России в вопросе Геноцида армян.

Книга «Из прошлого» была издана в 2009 году кандидатом филологических наук, доцентом, председателем Консервативной партии Микаэлом Айрапетяном. Он посвятил издание памяти жертв 1 марта 2008 года .

24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, Epress.am будет представлять Вашему вниманию отрывки из книги Лео.

«Не мое дело даже вкратце представлять резню, устроенную турками в 1915 году, жертвами которой, по подсчетам европейских источников, стали примерно миллион человек. Такого зверь, именуемый человеком, еще не совершал. Сразу, в течение нескольких месяцев, исчез целый народ, который тысячелетиями жил на своей земле.

Итоги этой резни могут быть подведены в книгах, написанных кровью. Многие тома были написаны европейскими «армянофилами», еще многие должны быть написаны», – так пишет в своей книге «Из истории» выдающийся армянский историк Лео.

Книга была издана в 2009 году под редакцией кандидата филологических наук, доцента, председателя Консервативной партии Микаэла Айрапетяна.

«Они были уничтожены, потому что поверили. Поверили беззаветно, как дети, так же, как на протяжении десятков лет. Антанта, пока надо было и можно было обманывать армян, считали их своими союзниками. Так называли их французские, русские, английские газеты. И этому, к сожалению, поверили армяне. Но какое бесстыдное предательство… В ходе войны они друг за другом, по очереди продали своего «союзника». Первой была николаевская Россия». В книге Лео представлена история Армянского вопроса начиная с 70-ых годов 19 века. Историк представляет историю, отличную от официальной, преподаваемой и пропагандируемой в Армении.

Представляем отрывок из книги, в котором Лео рассказывает о мотивах и последствиях апрельских событий 1915 года.

«Постепенно становилось ясно, жертвой какого чудовищного обмана стали армяне, которые поверили царскому правительству и вверили себя ему. Ранней весной 1915 года союзники в Западной Армении начали осуществлять самую чудовищную часть программы Воронцова-Дашкова (наместник Кавказа) – восстание.

Начало было положено в Ване. 14 апреля католикос Геворг телеграфировал Воронцову-Дашкову, что он получил от лидера Тавриза сообщение о том, что с 10 апреля в Турции началась повсеместная резня армян. Десять тысяч армян взяли в руки оружие и отважно воюют против турок и курдов. В телеграмме католикос просил наместника ускорить вход русского войска в Ван, о чем было заранее договорено.

Армяне Вана почти месяц воевали против турецкого войска, пока русская армия дошла до города. В авангарде русского войска шел Араратский полк добровольцев, который с большими почестями был снаряжен в дорогу под командованием командира Вардана. Это уже было крупным военным подразделением, состоящим из двух тысяч человек, если я не ошибаюсь.

Полк своей укомплектованностью и экипировкой оставил сильное впечатление на армянское население от Еревана до границы, воодушевляя даже простых крестьян. Воодушевление стало всенародным особенно тогда, когда 6 мая русское войско, в сопровождении Араратского полка, вошло в Ван. Вострог по этому поводу в Тифлисе был выражен демонстрацией, которая прошла у церкви Ванк.

Русскими губернаторами Вана был назначен союзный командир Арам, который уже давно действовал там, завоевал славу героя и звался Арам-паша. Это обстоятельство еще более воодушевило армян: впервые с 5-6 веков поддержку таких масштабов получит Западная Армения от царя-освободителя.

Однако до этого – бескровных победных походов, воодушевления – в кругах высшего командования Кавказа редактировался и узаконивался очень важный исторический документ, раскрывающий истинное намерение царского правительства, спекулирующего Армянским вопросом.

Вот он:

«На подлинним написано:

Графу Воронцову-Дашкову

Командир Кавказской армии

5 апреля 1915 г.

№1482

Действующая армия.

В настоящее время в Кавказской армии из-за сложностей с обеспечением не достает корма для лошадей. Это представляет сложность для отрядов, которые находятся в долине Алашкер. Довозить до них корм крайне дорого и требует большого количества транспортных средств. Совершенно невозможно для этой цели оторвать войска от своих дел, поэтому я счел бы необходимым создать отдельные артели из гражданских лиц, в обязанности которых входила бы эксплуатация земель, оставленных курдами и турками, и продажа корма для лошадей.

Для эксплуатации этих земель их вместе со своими беженцами намерены захватить армяне. Я считаю неприемлемым это намерение потому, что захваченные армянами земли после войны сложно будет вернуть или доказать, что захваченное им не принадлежит, свидетельством чего является захват армянами земель после русско-турецкой войны.

Считая крайне желательным заселение приграничных местностей русским элементом, думаю, что можно воплотить в жизнь другое средство, которое наибольшим образом соответствует российским интересам.

Вашему превосходительству было приятно подтвердить мой доклад о необходимости сейчас же выгнать к занимаемым турками границам всех алашкертских, диадинских и баязетских курдов, которые тем или иным образом оказывали нам сопротивление, а в будущем, если отмеченные долины войдут в границы Российской империи, заселить их переселенцами из Кубани и Дона и таким образом создать приграничное казачество.

Учитывая вышесказанное, кажется, необходимо немедленно вызвать из Дона и Кубани рабочие артели, которые будут собирать траву на отмеченных долинах. Ознакомившись со страной еще до завершения войны, эти артели будут выполнять роль представителей переселенцев и организуют миграцию, а для наших отрядов будут подготавливать корм для лошадей.

Если Ваше превосходительство сочтет приемлемой представленную мной программу, желательно, чтобы рабочии артели прибыли со своим скотом и лошадьми, чтобы их кормление не пало на и без того немногочисленные части армии, а для самообороны им бы выдали оружие.

Подпись генерала Юденича.

Доклад главнокомандующему Кавказской армии».

Несомененно, ясно, что делал «армянский царь» . С одной стороны, он бросал армянский народ в пламя восстания, обещая взамен отвоевание родины, а с другой – собирался присоединить эту родину к России и заселить казаками.

Черносотенный генерал Юденич приказывал не давать армянам-беженцам земель в районе Алашкерта, ждал крупного потока беженцев из Дона и Кубани, которое должно было проживать в бассейне Восточного Евфрата и называться «Евфратским казачеством». Для предоставления им большой территории нужно было сократить количество армян на их же родине.

Таким образом, до завещания Лобанова-Ростовского – Армения без армян – оставался один шаг. И это не представляло сложности для Юденича, так как под его программами «армянский царь», заместитель царя и главнокомандующий армии лично Воронцов-Дашков писал «Согласен».

Несомненно, программу подобного обмана и уничтожения армян в Тифлис привез Николай Второй, давний и кровный враг армянского народа.

Эти мои слова не являются предположениями. С тех пор как идея Юденича легла на бумагу, с апреля 1915 года, отношение российской армии к армянскому народу ухудшается настолько, что отныне руководители армянского добровольческого движения – католикос Геворг и руководство Национального бюро – в письменном виде отправляют свои жалобы «глубокоуважаемому графу Иллариону Ивановичу», так как этот старый лис после отъезда Николая закрыл двери перед своими «любимцами» , сославшись на болезнь.

Так, в письме от 4 июня католикос с горечью жалуется на генерала Абациева, который буквально угнетал армян Маназкертского района.

Представляю отрывок из письма:

«По данным, которые я получил от своих местных представителей, в этой части турецкой Армении русские не оказывают никакой помощи и не защищают от насилия не только армян, но совершенно пренебрегают любыми вопросами защиты христианского населения. Это дает повод главарям курдов и черкесам безнаказанно продолжать грабеж беззащитных христиан».

За этим только наблюдали и дружили с курдами, осуществляющими резню. Армянин для царских войск был автономистом. Такова была реальность, готовящая несказанные ужасы для армянского народа», – в частности, пишет историк.

Фото – www.genocide-museum.am