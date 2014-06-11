Евросуд по правам человека займется аукционами на приватизацию в Армении

11 июня 2014

Впервые Европейский суд по правам человека рассмотрит вопрос закрытых и сомнительных аукционов государственных и общинных земель в Армении. ЕСПЧ коммуницировал правительство в рамках дела «Тамразян против Армении», то есть потребовал ответы кабинета министров.

Об этом Epress.am сообщил адвокат Ара Газарян. Он выразил уверенность, что ЕСПЧ примет решение в пользу гражданина. Наш собеседник считает данный прецедент очень важным, так как процесс продажи общинных земель закрыт для журналистов, находится вне общественного контроля, полон коррупционных рисков и становится поводом для судебных споров.

Обратившийся в Европейский суд Бабкен Тамразян обрабатывал земельный участок на протяжении 25 лет. Однако, по словам адвоката, участок, принадлежащий общине Агарцин, без ведома Тамразяна продали местному олигарху, намеревавшемуся построить здесь казино.

Гражданин обратился в Административный суд, представив доказательства, в том числе договор с общиной, и выиграл дело. Но Кассационный суд отменил вердикт.

«Нарушено преимущественное право Тамразяна на приобретение: если человек в течение 10 и более лет обрабатывает общинный земельный участок, при желании продать его община должна поинтересоваться у обрабатывающего, хочет ли он его купить, и только после этого выставлять на аукцион», - заявил Газарян.

По словам адвоката, дедушка Бабкен продолжает ухаживать за участком, а казино так и не построили.