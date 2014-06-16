Полиция Армении не помогла жертве изнасилования. Акция перед офисом президента

16 июня 2014

Правоохранительные органы не провели должного следствия по делу об изнасиловании женщины, в результате чего 28-летняя Асмик (имя изменено) не сумела добиться правосудия, хотя не боялась обсуждений в обществе и обратилась в полицию. Об этом перед резиденцией президента Армении заявили представители общественных организаций по защите прав женщин.

Коалиция «Против насилия над женщинами» организовала акцию протеста, чтобы заявить о допущенных в деле правонарушениях. Четверо членов Коалиции вошли в офис президента, вручили отделу писем заявление о нарушениях в уголовном деле. Согласно предоставленной информации, дело рассматривалось тремя следователями А. Кавеяном, К. Акопяном, В. Манукяном.

Председатель «Женского ресурсного центра» Лара Агаронян заявила в беседе с Epress.am, что следователи нарушили конфиденциальность дела, сообщили об изнасиловании знакомым женщины, оказывали давление на ее семью. Один из следователей состоял в родственных связях с подозреваемым.

«Мы используем имя «Асмик» для безопасности женщины, каждый из нас может оказаться на ее месте», - сказала Агаронян.

Отметим, что подозреваемый находится на свободе, несмотря на то, что инцидент произошел 2 года назад, дело дошло до Кассационного суда, его не арестовали. Требующие правосудия граждане двинулись шествием к Кассационному суду.