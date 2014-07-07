В суде требуют объяснить термин, на основании которого семью устранили от офиса Сержа Саргсяна

7 июля 2014

Отклонив требование возбудить уголовное дело по факту незаконного устранения жителя Эчмиадзина Ашота Худояна и его семьи с подмостков резиденции президента 2 декабря 2013 года, Специальная следственная служба превращается в одно из подразделений полиции. После признания этого решения законным в такое же подразделение превращается суд первой инстанции.

Об этом на заседании 7 июля заявил представитель интересов Худоянов, руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

Семью устранили с противоположной резиденции Сержа Саргсяна стороны улицы в день визита президента РФ Владимира Путина, примерно в 06.15, и доставили в Эчмиадзин: почти сутки Худояны оставались дома под надзором полицейских. Семья требовала завести уголовное дело на стражей правопорядка, но суд первой инстанции отклонил это требование.

Адвокат Татевик Сирадегян отметила в обосновании иска, что ССС проявила проедвзятость.

До принятия решения об отклонении требования следователь Специальной следственной службы Арутюнян учел лишь показания полицейских, проигнорировав высказывания истца – Ашота Худояна и его жены Эгине Макарян, проводивших сидячую забастовку перед офисом главы государства, а также гражданки Эммы Саакян, которая была рядом в момент инцидента.

Также пренебрегли публикациями прессы, в том числе статьями, в которых сотрудник офиса Омбудсмена говорит о примененном в отношении Худояна насилии.

Эгине Макарян и Эмма Саакян, в частности, заявили, что порядка 15 полицейских в гражданской одежде, с применением силы, устранили Ашота Худояна с противоположной резиденции президента стороны улицы, затем вернулись за его женой и детьми.

Полиция же утверждает, что семья была доставлена в Эчмиадзин в полном составе. Согласно апелляционной жалобе, следователь Арутюнян также не учел никаких показаний в связи с полученными главой семейства травмами, и ограничился лишь результатами судмедэкспертизы, которая, однако, была проведена почти через 2 месяца после инцидента, когда зажила, к примеру, рана на голове Худояна.

Кроме того, ССС не ответила на вопрос, что означает термин «режимная зона безопасности».

Татевик Сирадегян напомнила, что сотрудники полиции арабкирского отделения объяснили устранение семьи с отмеченного места, назвав территорию «режимной зоной безопасности», между тем, ССС не пояснила, что означает данный термин.

«Следователь не объяснил его, сказав, что в этом нет необходимости, потому что насилия над Худояном не было», - заявила Сирадегян.

Артур Сакунц, в свою очередь, добавил, что, фактически, полиция может посчитать зоной режимной безопасности любое место на территории Армении, в том числе суд, и осуществить карательные действия.