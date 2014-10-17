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Сотрудникам госучреждений Армении перестали выдавать премии – пресса

В своем номере 17 октября газета «Жоховурд» пишет об упаднических настроениях сотрудников всех госструктур Армении. После повышения зарплат с 1 июля сотрудникам госучреждений сообщили, что прежних премий уже не будет.

«То есть несмотря на повышение зарплат, в результате лишения премий годовой доход государственных служащих не увеличился. На вопросы сотрудников руководители госучреждений отвечают, что бюджет пуст, денег нет, и сделать они ничего не могут», - в частности, пишет издание.

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