Сотрудникам госучреждений Армении перестали выдавать премии – пресса

17 октября 2014

В своем номере 17 октября газета «Жоховурд» пишет об упаднических настроениях сотрудников всех госструктур Армении. После повышения зарплат с 1 июля сотрудникам госучреждений сообщили, что прежних премий уже не будет.

«То есть несмотря на повышение зарплат, в результате лишения премий годовой доход государственных служащих не увеличился. На вопросы сотрудников руководители госучреждений отвечают, что бюджет пуст, денег нет, и сделать они ничего не могут», - в частности, пишет издание.