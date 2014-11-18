Парламент Армении принял закон о содействии приграничным селам

18 ноября 2014

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении во втором чтении был принят предложенный правительством законопроект «О социальном содействии приграничным селам». Проект поддержали 100 депутатов, без голосов «за» и «против».

Правительство одобрило законопроект на внеочередном заседании в субботу, 15 ноября. Согласно проекту, оплата потребленного газа, электроэнергии и воды лицами, зарегистрированными в регистре населения приграничной общины и постоянно проживающими в селе, частично будет компенсироваться на средства госбюджета Армении. Объемы и порядок компенсации на каждый год учреждает правительство.

Другая статья проекта предусматривает частичную компенсацию расходов на налог на землю и недвижимое имущество. По закону, в течение месяца правительство Армении на средства из госбюджета обеспечивает жителей, лишившихся крова в результате действий ВС Азербайджана, соразмерным жильем на территории той же общины.

С 97 голосами «за» и 3 «против» был принят проект «Об освобождении от налогов деятельности в приграничных сельских общинах», который ранее послужил поводом для словесной перепалки между депутатами Николом Пашиняном и Варданом Айвазяном.

Оппозиционер Пашинян выразил мнение, что на самом деле законопроект принимается с целью содействия предпринимателям.