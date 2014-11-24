После вступления в ЕАЭС таможенные пошлины в Армении увеличатся в течение 5 лет

24 ноября 2014

Процесс вступления Армении в Евразийский экономический союз был сложным, но эффективным по трем причинам: в Армении создали 22 рабочие группы, во-вторых, по некоторым показателям Армения опережает другие страны-члены ЕАЭС и, в-третьих, у партнеров ЕАЭС очень конструктивные подходы, так как они предоставили Армении возможность для более 800 исключений. В понедельник, 24 ноября, об этом заявил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян на слушаниях постоянных парламентских комиссий по внешним отношениям и экономическим вопросам на тему членства в Союзе.

Об уступках Армении высказался и замминистра экономики Эмиль Тарасян: в случае с Казахстаном обсуждались лишь 604 исключения, для Киргизии – 300.

По словам Торосяна, уже известно, что переход Армении на действующие в Евразийском экономическом союзе таможенные пошлины на ряд товаров будет отложен, в том числе на лекарства, автомобили, товары первой необходимости. То есть с 1 января будут действовать местные таможенные пошлины.

Заместитель руководителя аппарата президента Армении Вардан Арамян сообщил, что это делается ради того, чтобы в 2015г. рост цен в Армении не составил 1.2%. Изменение пошлин по части 752 товаров отложено на разные сроки, вплоть до 5 лет. По словам Арамяна, это позволит уменьшить расстояние между таможенными пошлинами в Армении и России, в результате чего в 2020г. в Армении будет зафиксирован рост всего в 0.3%.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность о сохранении таможенных пошлин в Армении на 18 видов сельхозтоваров, чтобы армянское производство полностью не затерялось на рынке сельхозтоваров.

Ранее общественная организация «Объединение осведомленных граждан» распространила сообщение, в котором отмечалось, что, согласно договору, в случае 60% всех импортируемых товаров пошлины высоки на территории ЕАЭС, в случае 14.5% – в Армении. Организация представила 70 из 7000 товаров, подорожание которых ожидается.