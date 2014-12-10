«Каждый из нас немного полицейский». Омбудсмену Армении подарили Библию

10 декабря 2014

Начальник полиции Армении подарил Омбудсмену часы и Библию от имени руководителей ряда госведомств.

По случаю международного дня защиты прав человека Омбудсмен Армении Карен Андреасян организовал круглый стол с участием руководителей 7 госведомств: председятеля Конституционного суда Гагика Арутюняна, министра обороны Сейрана Оганяна, начальника полиции Владимира Гаспаряна, министра-руководителя аппарата правительства Давида Арутюняна, министра образования и науки Армена Ашотяна, министра юстиции Ованеса Манукяна, председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

После обсуждения главный полицейский страны попытался уйти незаметно. Журналисты, однако, помешали ему, успев обратиться с несколькими вопросами. По сути, Гаспарян не ответил ни на один из них.

Один из вопросов затрагивал случаи нарушения полицией свободы собраний, в частности, предотвращение в 2013г. проведения шествия ныне политзаключенным Шантом Арутюняном. «Прошли, Шанта Арутюняна прошли», - сказал Гаспарян.

Другой журналист поинтересовался, почему на мероприятиях, организованных партией крупного олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (ППА), не присутсвует большое число сотрудников полиции: «Вы уверены, что революции не будет? Ведь вы – одна из мишеней этого движения». Отметим, что общенациональное движение вместе с ППА иницировали оппозиционные партии «Наследие» и «Армянский национальный конгресс».

«Да, уверен. Такое варварство ни к чему хорошему не приводит. Я не бываю мишенью, я сам целюсь», - заявил главный полицейский.

Отвечать на вопрос о начальнике полиции Еревана Ашоте Карапетяне, признанного Евросудом по правам человека виновным в пытках над гражданином Гришей Вирабяном, Гаспарян отказался.

Начальнику полиции также напомнили, что экс-сотрудник структуры, известный по прозвищу «Дог» Вардан Гукасян заявил о наличии у него материалов, доказывающих, что Ашот Карапетян многих преследовал и «шил дела».

«Я не говорю о животных», - ответил Гаспарян. Кроме того, по его мнению, полиция – самая открытая структура, больше некоторых других, которые должны действовать прозрачнее. На вопрос, какая именно, чиновник ответил: «Министерство сельского хозяйства».

В отличие от Гаспаряна, руководителю Следственного комитета, председателю СК и министру образования удалось избежать общения с журналистами.

В ходе состоявшейся встречи Владимир Гаспарян подарил Омбудсмену подарок от имени отмеченных ведомств. «Дарю я, но это от всех нас. Каждый из нас немного полицейский», - сказал Гаспарян. На эти слова отреагировал председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян: «Это вам так кажется».

Карен Андреасян развернул подарок в присутствии представителей СМИ, продемонстрировав часы и Библию.

«Чтобы мы были пунктуальными и не сбивались с пути», - прокомментировал Омбудсмен.