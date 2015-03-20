Армянское правительство тратит миллионы и пытается экономить за счет опустошающихся сел

20 марта 2015

Более трех лет о программе увеличения общин заявляли, как о реформе века, пишет газета «Грапарак», отмечая, что начатая при бывшем премьере Тигране Саркисяне программа будет реализована при нынешнем главе армянского правительства.

По данным издания, отношение сельских жителей неоднозначно: многие недовольны, так как столкнутся с главной проблемой – бюрократической канителью. «Ради одной бумажки, по одному только вопросу они должны пройти километры, добраться до сельской администрации, а во многих селах даже транспорт не работает, а тот, что имеется, очень плох, не говоря уже о состоянии дорог», - в частности, отмечает автор.

Помимо технических вопросов, однако, это чревато безработицей, то есть в случае объединения 14 сел будет распущен аппарат сельской администрации. 7-8 деревень объединятся в одной общине, будет один сельский глава и по одному представителю от каждого села. Вопрос увеличения будет поставлен на референдум 17 мая в ряде сел Лорийской, Сюникской и Тавушской областей Армении.

На вопрос, проводится ли объединение в целях экономии, министр территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армен Ерицян дал положительный ответ, отметив, что в результате программы экономия составит порядка 50-60%.

«То есть крайне сердобольное правительство, официальные визиты и мероприятия которого составляют несколько десятков миллионов, решило путем роспуска сэкономить за счет бюджета администраций сел с населением несколько сотен человек». Корреспондент издания обратился к главе села Кариндж Лорийский области с просьбой оценить увеличение. Норик Мкртумян, который в конечном итоге лишится должности, заявил, что процесс может дать положительные результаты: «Ну, цель этого – развитие общин, работы у нас уже не будет, займемся чем-нибудь другим, своим хозяйством, это же не единственный существующий вид работы», - в частности, сказал собеседник.

Мкртумян также прокомментировал вопрос о том, как увеличение может привести к развитию: «Проблем много, они будут решаться постепенно, сделают ремонт водопровода, дорог.

Сельчане жалуются на представление справок, необходимость идти куда-то: наше село объединяется с Дсегом, для обращения к руководителю придется идти 10-20 километров».

«Фактически, правительство тратит из госбюджета миллионы на свои услады, а попытки сэкономить делаются за счет жителей опустошающихся и отдаленных сел», - заключило издание.