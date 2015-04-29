События в Гугарке. Как громили азербайджанцев в Армении

29 апреля 2015

«В этот день мы пришли в школу. Никого из азербайджанских учеников и учителей не было. Спросили у директора школы Али Аласкярова, где они, ответил, что все бежали из Армении на автобусах», - рассказывает бывший замдиректора по воспитательной работе интернациональной школы села Шаумян Гугаркского района (ныне Лорийская область) Римма Саргсян.

Было 26 февраля 1988 года, за 2 дня до сумгаитских событий.

«Атмосфера страха царила и среди азербайджанцев, и среди армян. Сельские армяне очень боялись того, что азербайджанцы отравят питьевую воду», - вспоминает тогдашний председатель колхоза «Ваагни» Степан Айвазян.

Первым делом после сумгаитских событий в Гугаркском районе стали увольнять азербайджанцев-сторожей, которые работали на стратегических объектах (водопровод-санузел).

В сохранившихся в личном архиве тогдашнего прокурора Кировакана (Ванадзор) Григория Шахвердяна документах говорится, что в общей сложности с марта по ноябрь 1988 года в Гугаркском районе уволили 624 азербайджанца.

Бывший член комитета «Карабах» Артур Сакунц отмечает, что в то время члены комитета днем и ночью следили за тем, чтобы в городе не было провокаций ни с одной из сторон. Но контролировать ситуацию удавалось не всегда. «Когда ночью азербайджанцев на автомобилях вывозили из села Арджут, случалось, что армяне нападали на автоколонны», - рассказал Сакунц.

В датированном 10.07.1989г. документе под названием «Межнациональные преступления в Кировакане» отмечено 42 случая: с марта 1988 года зафиксированы нападения на дома азербайджанцев, случаи избиений и грабежей. Для азербайджанцев неспокойно было не только в своих домах, но и на местах работы: зафиксированы случаи избиения коллегами, а также увольнения без объяснения причин. Азербайджанцев легко можно было найти на рынке, так как они составляли большинство продавцов: были случаи избиений продавцов-азербайджанцев, у которых отбирали товары.

«У меня были адреса проживавших в Ванадзоре азербайджанцев, я сказал им всем связаться с нами, если возникнут проблемы. Однажды позвонила семья Кулиевых, сообщив, что неизвестные хотят выломать дверь. Я один отправился в этот дом, увидел, что дверь ломают топором, сумел предотвратить», - рассказал бывший прокурор города Григорий Шахвердян, который теперь удивляется, что в то время он не боялся реагировать на подобные инциденты.

По его словам, в Кировакане тогда зафиксировали 7 случаев убийств. Самой известной историей стало убийство Тельмана Гусейнова. «Около 22:00 27 ноября 1988 года в доме любовницы Ирины П. ножом и топором был убит Тельман Гусейнов. Местные следственные органы раскрыли преступление и арестовали несовершеннолетных Усика Марутяна и Тиграна Эвиняна», - отмечено в архиве прокурора.

Григорий Шахвердян

Экс-прокурор Григорий Шахвердян признает, что прокуратура оказалась в сложной ситуации. «Ружья были у всех подряд. Выросло число не только межнационального, но насилия в целом. Другой случай произошел в селе Шаумян. Мне сообщили, что жители, пинают и пытаются сбросить со скалы какого-то азербайджанца (Касым К.). Добравшись до места, мы вступились за этого человека. С одной стороны рядом со мной была милиция, с другой – нацбезопасность, слева – изгородь, люди перешли на эту сторону и напали на нас. Мне рассказали, что я потерял сознание, и меня унесли оттуда».

Отрывок из архива Григория Шахвердяна: «28 ноября около 23:00 жители города Кировакан Мартун Похрадян и Гарник Тоноян нанесли телесные повреждения Гюлис и Чечнар Валиевам, требовали освободить квартиру и отдать ее армянам. Они были арестованы, уголовное дело рассматривается в суде».

Город полностью был наполнен бежавшими от погромов в Сумгаите армянами, у которых не было буквально ничего: ни дома, ни одежды, ни денег. Это тоже возмущало людей: «Почему армяне должны оставаться на улице, а азербайджанцы продолжать жить в квартирах?». Это возмущение доказывает множество зафиксированных случаев, когда армяне выгоняли азербайджанцев, чтобы разместить в их домах бежавших из Азербайджана армян.

В представленной прокурору Армянской ССР в феврале 1989 года докладной Григорий Шахвердян пишет: «После событий 26-28 ноября 37 семей временно покинули места проживания, из них вернулись 26, остальные, по всей вероятности, не вернулись после землетрясения. 18-30 ноября беженцы-армяне из азербайджанской ССР самовольно заняли квартиры азербайджанцев. Решениями прокуратуры и силами милиции квартиры были возвращены владельцам».

События 26-28 ноября

Большая напряженность в Гугарке достигла своего апогея после событий в азербайджанском городе Кировабад (21-26 ноября 1988г.). Основные действия имели место в селе Шаумян (близ Варданлу).

По официальным данным, тогда убили 11 азербайджанцев. Этот случай получил большую огласку не только в Армении, но и за ее пределами: для выявления виновных из Москвы прибыла следственная группа из более 100 человек. Применили множество санкций: бюро центрального комитета Гугарка уволило первого секретаря Гугарка Лаврентия Багдасаряна и председателя исполкома Самвела Газаряна, а также всю милицию Шаумяна.

«Этот случай, всеобщий страх, к этому всему прибавилось землетрясение. Такой паники в Гугарке не было», - вспоминает Степан Айвазян.

Степан Айвазян

Въезд в азербайджанские села и в Шаумян был блокирован шлагбаумом и контролировался российскими солдатами. «В это время в селе шла настоящая война, были вооружены как азербайджанцы, так и наши. Из учеников нашей школы был убит только один азербайджанец 9-го класса. Он стрелял в сельчан с горы, стрелял метко и ранил многих, пока наши обошли его с другой стороны горы и сбросили в ущелье», - рассказала бывший замдиректора по воспитательной работе интернациональной школы Римма Саргсян.

«Ребенка в ущелье сбросил Самвел В. из села Шаумян. Это подействовало на всех, ребенок стрелял, но он был ребенком. В лесах вооруженная группа армян изгоняла азербайджанцев, которые с другой стороны вышли к Маргаовиту и ушли», - вспоминает Степан Айвазян.

Ветеран Карабахской войны, житель Варданлу Самвел С. также участвовал в этих событиях: «Азербайджанцы Шаумяна, вооруженные боевым оружием, поднялись в горы, а мы образовали отряд и поднялись в горы. Тогда я купил ружья, даже у турок . И нам удалось прогнать их. Я не входил в село, я дрался в горах с вооруженными турками».

Степан С.

После двух месяцев преследований прибывшим из Москвы прокурорам и следователям удалось поймать Самвела, однако после 4 допросов им не удалось докащать его вину в этом деле.

Учительница интернациональной школы в Шаумяне Зарвард Бекчян вспоминает: «Ребята приходили из города (Ванадзор) вооруженные, стреляли из окон автомобилей».

«На государственном уровне ничего не организовывалось, просто были самовольные группы из Ванадзора. Шли в село Шаумян во главе с Эдиком Мартиросяном. Трупы сжигали, чтобы их нельзя было опознать. Милиция обнаружила трупы, после чего завели уголовные дела в связи с инцидентами в Шаумяне, которые фактически сочли садизмом», - отмечает Степан Айвазян.

«У нас сожгли двоих: один азербайджанец бежал, стреляя, пришел к школе, именно здесь, рядом с гаражами, его настигли армяне, сожгли», - рассказывает Римма Саргсян, указывая на эти территории (на фото).

Шаумяновские случаи окончательно не раскрыты, хотя некоторых арестовали на сроки от нескольких месяцев до нескольких лет. Артур Сакунц отметил, что комитет «Карабах» был арестован с декабря 1988г. В январе его вызвали в московскую прокуратуру на допрос в связи с событиями в Шаумяне, спрашивали, не комитет ли подстрекал к такому насилию. «Следователь Виктор Иванович сказал мне, что вскоре это дело будет закрыто, а комитет освободят. В мае членов комитета освободили, а дело закрыли. Это еще раз доказывает, что все регулировалось и руководилось Москвой».

В 1989 году многие азербайджанцы из Гугаркского района вернулись, чтобы продать свои квартиры, получить компенсацию за потерю квартир после землетрясения. Однако когда все сделки завершились, все они покинули свою родину.

Мане Папян, журналист