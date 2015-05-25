Приют в Стамбуле вернут армянской общине

25 мая 2015

Владелец армянского приюта «Лагерь Армен» в Стамбуле Фатих Улусо передаст здание армянской протестантской церкви в районе Гедикпаша. Об этом 24 мая заявил представитель борющейся за лагерь инициативы «Нор Зартонк» («Новое возрождение») Алексис Калк.

Активисты инициативы и «Движения cолидарности с лагерем Армен» провели 19-дневную сидячую забастовку с целью предотвращения демонтажа здания: они требовали вернуть приют законному владельцу.

«Мы будем продолжать кампанию до завершения процесса передачи прав собственности», - сказал активист.

Демонтаж приюта начался 6 мая. В тот же день множество людей, в том числе активисты и лидеры армянской общины Турции, поспешили на место, заставив прекратить работы.

Активисты и бывшие воспитанники приюта одобрили решение владельца, выразив желание, чтобы лагерь снова служил в качестве приюта.

55-летний Карапет Оруньез, проживший в приюте 8 лет, заявил, что «Лагерь Армен» имеет крайне важное значение для выросших здесь армян: община намерена отремонтировать здание и снова использовать его в качестве приюта для 150 армянских детей.