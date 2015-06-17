Офис Комиссии забросали яйцами после решения о подорожании электричества в Армении

17 июня 2015

Комиссия по регулированию общественных услуг решила поднять цену на киловатт электроэнергии на 6.93 драмов: с 1 августа дневной тариф на киловатт будет стоить в Армении 48.78 драма. Присутствовавшие на заседании граждане отреагировали на решение возгласами «Позор!» и «Вы русофилы!».

Ранее, напомним, компания «Электрические сети Армении» (принадлежит российской Интер РАО ЕЭС) обратилась в структуру с просьбой поднять тариф на 17 драмов.

Параллельно обсуждению перед зданием КРОУ протестовали порядка 30 граждан. Здесь же дежурили полицейские. Участники акции требовали прекратить обсуждение вопроса и призывали председателя Комиссии Роберта Назаряна провести международный аудит, чтобы выяснить причины возникновения долга компании ЭСА в размере 23.4 млрд. драмов, который стал одной из причин повышения тарифа на электроэнергию.

Демонстранты забросали яйцами офис Комиссии, между противниками подорожания и стражами правопорядка началась потасовка. Задержаны несколько человек. В результате столкновений корреспондент News.am Аида Ованисян повредила руку. С места проведения акции ее увезли на машине скорой помощи.

Вопрос потери средств на обсуждении в офисе структуры подняли также участники заседания. Роберт Назарян заявил, что потери произошли не по вине «Электросетей Армении».

«Причины этих потерь не имеют отношения к ЭСА. Мы отмечаем три причины: маловодность 2013 года, к этому прибавился 88-дневный застой атомной станции, в 2014 году – снова маловодность. В результате перечисленного и других причин возник ущерб на сумму 37 миллиардов, часть была выплачена, осталось 23.4 миллиарда», - заявил Назарян.

Он раскритиковал компанию, так как на обсуждении не было ее представителя. Директор ЭСА Евгений Бибин, по словам Назаряна, прислал письмо, в котором предупреждал председателя о том, что если тариф на электроэнергию подорожает на 6.93 драма, ЭСА, возможно, не сможет обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии.

«Господин Бибин обвиняет нас в несистемном подходе. «Электросети Армении» требовали подорожания в 17 драмов, только 10 драмов из которых касаются их. Мы уже не одобрили 10 драмов и обосновали . Я не хочу давать оценку, но впервые лицензированная компания представляет заявку в КРОУ и не участвует в заседании, представляет заявку на 17 драмов и не участвует. Не хочу произносить иных слов, потому что любое из них может быть мягким, а если скажу, это может прозвучать неприлично», - заявил председатель.

Бибин, по его словам, говорит с Комиссией языком шантажа, «а это неприемлемо».