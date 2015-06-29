Полиция пытается демонтировать баррикады в центре Еревана

29 июня 2015

8:15 На проспекте Баграмяна начался демонтаж баррикад, построенных противниками подорожания электричества несколько дней назад. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян представил журналистам следователя, сообщившего , что заведено уголовное дело по статье «уничтожение чужого имущества».

«В следственном отделе административных районов Кентрон и Норк Мараш возбуждено уголовное дело. Следователь принял решение о конфискации. В частности, конфискации подлежат принадлежащие компании «Санитек», в данный момент находящиеся на проспекте Баграмяна мусорные баки. Я призову наших соотечественников не препятствовать следственным действиям», - заявил следователь.

Несколько человек поднялись на мусорные баки и пытаются помешать унести их. Демонстранты скандируют «Позор!».

07:00 Порядка 2000 граждан, борющихся против подорожания электроэнергии, провели ночь на проспекте Баграмяна. Стражи правопорядка не предприняли никаких действий: они через громкоговоритель несколько раз призвали сохранять тишину, хотя люди особенно и не шумели.

29 июня около 6:15 часов замначальника полиции Еревана Валерий Осипян обошел место проведения сидячей забастовки, после чего заявил в беседе с представителями СМИ, что демонстранты употребляли алкогольные напитки, в частности, пиво. Один из демонстрантов ответил: «Господин Осипян, и мы, и вы провели хорошую ночь".

В ходе обхода к Осипяну подошел представившийся жителем Чаренцавана Вардан Макинян и рассказал, что полицейские незаконно задержали его и доставили в отделение.

«В машине сказали, чтобы я вывернул карманы. После чего я достал телефон и имевшиеся деньги, положил там, он взял мой телефон, стал толкать меня, деньги рассыпались», - рассказал мужчина. Осипян прервал его: «Могу я попросить вас подойти позже?».

Мужчина, однако, продолжал: «В результате потеряны 18 000 драмов (порядка $38). Я сейчас напишу начальнику полиции. Отвезли в отделение, я ничего не писал и не подписывал, и протокол не составили. Прямо сейчас в полиции 5 человек, их держат там незаконно», - заявил участник акции.

Осипян призвал не заявлять о краже, а если что-то и потеряно, обратиться в полицию.

В беседе с журналистами мужчина заявил, что был задержан на площади Свободы в 23:00 28 июня, его освободили около 6 утра. По его словам, при задержании полицейские не представили никаких оснований, к нему подошел один из стражей правопорядка и сказал: «Пойдемте на минуту, скажу вам кое-что наедине».

«Я пытался собрать деньги, но они не дали мне взять половину. Теперь что это – потеря или кража?», - интересуется гражданин.