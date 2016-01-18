Арестант обжаловал решение в пользу руководства армянской тюрьмы

18 января 2016

Осужденный Армен Шамирян и его адвокат Тигран Сафарян обжаловали решение о прекращении уголовного дела, заведенного на сотрудников уголовно-исполнительного учреждения «Раздан», сообщает ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Арестант Армен Шамирян, подавший жалобу против замначальника тюрьмы Самвела Бабаяна и сотрудника Леонида Мкртчяна, сообщил о договоренности между ним и Бабаяном о продаже сотовых арестантам УИУ «Раздан». Родные Шамиряна покупали сотовые телефоны, которые попадали на территорию тюрьмы при помощи заместителя начальника.

По утверждению арестанта, его перевели в Нубарашенскую тюрьму прежде, чем он получил прибыль, в результате он лишился своей доли.

1 декабря 2014 года в Специальной следственной службе завели уголовное дело, однако 23 декабря 2015-ого старший следователь ССС Бегоян решил прекратить его.

11 января 2016 года Армен Шамирян обжаловал решение, так как считает его безосновательным. В жалобе отмечается, что проведенное следствие изначально не было направлено на привлечение к ответственности совершивших преступление, так как следователь, владея двумя источниками противоречащих друг другу доказательств, основывался только на показаниях служащих уголовно-исполнительного учреждения. Шамирян отмечает, что он и его родные давали логичные показания, не противореча друг другу, чего нельзя сказать о сотрудниках УИУ. Как говорится в жалобе, из проведенного следствия складывается впечатление, что «единственной надеждой» Специальной следственной службы было чистосердечное признание сотрудников УИУ. Кроме того, арестанты, вовлеченные в отмеченную сделку в качестве покупателей или просто свидетелей, в целях безопасности должны были уклониться от высказывания всей правды, так как обвиняемые в совершении предполагаемого преступления продолжают руководить данной тюрьмой.

«Таким образом, Армен Шамирян и его адвокат Тигран Сафарян в представленной в Генпрокуратуру жалобе требуют устранить решение, принятое следователем Г. Бегояном, и отправить дело на предварительно следствие, поручив его другому следователю», - говорится в сообщении ванадзорского офиса ХГА.

Ранее адвокат сообщил, что Шамиряну угрожали вовлечением в качестве обвиняемого в рамках другого уголовного дела в случае, если он не откажется от своих показаний.