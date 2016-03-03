Судья по делу Вардгеса Гаспари не может разобраться в созданном ею же хаосе – адвокат

3 марта 2016

3 марта в суде общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана должно было продолжиться рассмотрение дела Вардгеса Гаспари. В начале заседания судья Нелли Багдасарян поинтересовалась, почему Гаспари не явился в суд. Адвокат гражданского активиста и бывшего политзаключенного напомнил, что в прошлый раз она удалила Гаспари на 6 судебных часов. Однако, по словам Багдасарян, она уже позволила ему участвовать в заседаниях, о чем сообщалось в отправленной ранее повестке.

В течение 5-минутного перерыва адвокат Тигран Егорян выяснил, что его подзащитного не оповестили должным образом, и явиться в суд он не может. Из-за отсутствия Вардгеса Гаспари заседание было отложено на 9 марта.

В беседе с журналистами Егорян заявил, что суд не может пересмотреть свое же решение, так как Уголовно-процессуальный кодекс не наделяет его подобными полномочиями: «Очевидно, суд в тупике, потому что сначала Вардгеса Гаспари несколько раз подвергали приводу для обеспечения его участия в судебных заседаниях, затем была избрана мера пресечения в виде ареста, суд снова отметил, что это также делается с целью обеспечить его участие, а на судебном заседании удалил из зала. Очевидно, что судья плохо понимает, чего хочет и что необходимо для этого судебного процесса, в результате возникает хаос, в котором и судья не может разобраться».

19 февраля Вардгеса Гаспари арестовали по решению Шенгавитского суда общей юрисдикции, не предупредив заранее. В Нубарашенской тюрьме он подвергся насилию. Гаспари обвиняется в оскорблении представителей истца, служащих полиции Дианы Варданян, Соны Меликян и судьи. Инженер бойкотировал производство и не являлся на заседания. Судья Нелли Багдасарян принимала решения о его приводе в суд.