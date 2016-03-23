Младший сержант убит сослуживцем на позициях – СК Армении

23 марта 2016

В рамках уголовного дела о смерти младшего сержанта Ованеса Арутюняна в военчасти в Нагорном Карабахе выдвинуто обвинение одному из его сослуживцев, сообщает Следственный Комитет Армении. Инцидент произошел 17 марта.

В заявлении Минобороны Карабаха говорится, что военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.

Однако СК Армении сообщил, что предварительное следствие по делу, заведенному в связи с получением Арутюняном смертельного огнестрельного ранения в области головы,выявило ряд значимых обстоятельств: на боевой позиции произошел спор, в результате которого рядовой военнослужащий (имя не сообщается) выстрелил в Арутюняна в упор.

Рядовой уже арестован и обвиняется в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.