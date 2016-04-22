Героизированный полковник избивал солдат с особой жестокостью

22 апреля 2016

Полковник карабахской армии Арарат Мелкумян награжден орденом Боевой крест первой степени за организацию на высшем уровне обороны северо-восточных, южных районов НКР, отражение азербайджанских атак и нанесение поражения врагу.

В первые дни боевых действий в начале апреля заместитель командира дивизии Мелкумян был ранен в ногу. Редактор газеты «168 жам», побывавший в джебраильском военном госпитале, характеризует этого человека так: «…Проблема, однако, в том, что полковника Мелкумяна с трудом удерживали в госпитале: ни лекарств принимать не хотел, ни лежать, ни перевязки делать не разрешал.

Полковник – неописуемо неразговорчивый и скромный человек. Боевые товарищи рассказывают о его подвигах, стойкости и боевой подготовке. Полковник вкратце рассказал о некоторых захваченных азербайджанцами опорных пунктах, отметив, что для нас они не имели стратегического значения, и ему непонятно, почему здесь, в Армении, так об этом шумят. В ночь на 2 апреля в Джебраильском районе шли горячие бои. Противник применил тяжелую огнеметную систему типа «ТОС-1», беспилотные летательные аппараты («Камикадзе») и другую современную военную технику, а в ночь на 5 апреля – реактивную систему залпового огня «Смерч», уничтоженную армянской стороной. Наши собеседники-военнослужащие отмечали, что применение противником подобной техники было неожиданно, тем более что они не ждали таких широкомасштабных военных действий. И лучше было потерять эти неиспользуемые опорные пункты или высоту, чем вернуть их ценой людских жертв. Опорные пункты или жизни солдат? Они выбрали людские жизни. Пожалуй, в том числе этим мы отличаемся от противника, для которого жизнь человека не представляет никакой ценности.

Полковник Мелкумян, который несколько дней должен был оставаться под наблюдением врачей, быстро надев военную обувь, пытался выбежать из комнаты. Медсестра хотела уговорить его поставить капельницу. «Я не ранен, я не могу лежать», - говорил он, наспех надевая униформу. Ничто его не удержало. Хромая, он поспешил на позиции, к своим солдатам.

Боевые товарищи рассказывали, что он противился с первого же дня, когда был ранен, не давал врачам оказать помощь. «Моя хромая нога придает силы солдату. Когда солдат видит меня с хромой ногой на позициях, ему все нипочем, будет он бояться танка?», - сказал он и снова поднялся на позиции во время горячих боев.

Сегодня мы, уже из Еревана, снова связались с начальником госпиталя В. Восканяном. Он сказал, что ситуация мирная, но полковника Мелкумяна с трудом удалось уговорить разрешить сделать перевязку: он на позициях, рядом с солдатами».

Арарата Мелкумяна помнят и военнослужащие, прошедшие под его командованием обязательную срочную службу, один из которых рассказал Epress.am следующее: «В годы моей службы он был начальником штаба. Прозвище – Челка. Выделялся не то что строгим, а жестоким отношением к солдатам. Он был психически неуравновешенным, без матерщины не обходилось. На моих глазах заставлял солдат лечь, снимал с них ремни и со всей силы бил бляхой по голове. Даже степанакертские ребята как-то высадили его с виллиса, избили, сорвали погоны и плюнули в него. Весь полк вздохнул с облегчением, когда он перевелся от нас. Люди говорили: начнется война, этого первым пристрелим».

фото - скриншот передачи "Механика разгрома Азербайджана" Общественного телевидения Армении