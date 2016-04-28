Мать пропавшего без вести солдата лишили пенсии, требуя справки об обстоятельствах смерти

28 апреля 2016

С 1 ноября 2001 года жительница города Абовян Светлана Саргсян получала пенсию по потере кормильца: ее сын считается без вести пропавшим в годы карабахской войны. Однако с 2014-ого выплату пенсии прекратили. Саргсян обратилась в Административный суд, чтобы восстановить право на получение пенсии и получить невыплаченную сумму.

Мать пропавшего без вести военнослужащего рассказала Epress.am, что 15 мая 1992 года сын Роберт Мхитарян добровольцем ушел воевать в Карабахе и не вернулся. В 1997-ом Саргсян получила справку из Минобороны о том, что сын пропал без вести в Нагорном Карабахе. На основании справки женщина с 2001 года получала пенсию по потере кормильца.

«Но в 2014-ом выплату пенсии прекратили. Было заведено уголовное дело, чтобы установить, что выданная Малхасяном справка о том, что мой сын пропал без вести, - подделка. Потом дело закрыли, было доказано, что справка настоящая. Но пенсию выдавать так и не стали», - рассказала собеседница.

В 2015-ом Саргсян обратилась к министру обороны Сейрану Оганяну с целью восстановить свое право на пенсию. В ответном письме матери военнослужащего сообщили, что нужно обратиться в министерство труда и по социальным вопросам, так как отныне именно эта структура занимается подобными выплатами. Вместе с этим оборонное ведомство отметило, что у Саргсян нет прав на пенсию.

27 апреля провести полноценное заседание в ереванском Административном суде не удалось, так как представитель Минобороны Маник Сантросян (на фото слева), по ее словам, «не ознакомилась с материалами в полной мере из-за апрельских событий».

«Уважаемый представитель Минобороны, признать ли мне объективной причину, по которой вы не успели ознакомиться с делом в связи с событиями внутри и за пределами , или?», - поинтересовался судья после того, как Сантросян не дала полноценных ответов на вопросы представителя истца Татевик Сирадегян.

Судья Аветисян, тем не менее, задал ей ряд вопросов, в частности, спросил, почему выплату пенсии не возобновили после того, как стало известно, что справка не поддельная.

По словам Сантросян, выплату пенсии прекратили не из-за поддельной справки, а по причине отсутствия в деле другого важного документа.

«Выплата пенсии изначально была ошибкой. Ее давали по неизвестным мне причинам, но когда в 2014 году изучили дела сына Саргсян, выяснилось, что в них нет справки, на основании которой выплачивается пенсия. Может, какая-то справка была, но потом исчезла, нам неизвестно. А это справка, выданная командованием воинской части, о месте и времени гибели человека», - сказала Маник Сантросян.

Судья спросил, как Саргсян удалось получить такую справку, если ее сын пропал без вести. «Если человек пропал без вести, как вы заключаете, в каких условиях он скончался? Вы говорите, что это решается на основании справки, выданной командованием. Как? Теоретически представляете, что кто-то может выдать справку, мол, я, конечно, не знаю, пропал ли он без вести, не знаю, где он пропал, но знаю, где и в котором часу он погиб?».

Также судья попытался уточнить, на каком правовом основании Саргсян лишили пенсии. Представитель Минобороны заявила, что такого документа у нее нет, однако о его наличии она может поинтересоваться в отделе социального обеспечения военнослужащих.

«Возможно ли такое, что в объективной реальности вдруг появится акт, в котором будет говорится, что право на пенсию нужно отменить? Если на следующем судебном заседании вдруг выяснится, что в объективной реальности подобный акт существует, Вы должны мне объяснить, как он появился, если сейчас вы говорите, что его нет», - иронизировал судья.

Он также пытался выяснить, кто прекратил выплату пенсии.

«Выплату прекратил начальник отдела военкомата... я даже не знаю, начальник какого отдела. По моим данным, такого человека не существует», - сказала представитель министерства.

«А вдруг это заведующий складом?», - продолжал судья.

Убедившись, что представитель МО не может ответить на большую часть вопросов, Аветисян перенес судебное заседание.

Позже представитель истца Сирадегян заявила, что по закону, семьи военнослужащих, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию по потере кормильца. А сын Саргсян числится в документах без вести пропавшим.

«Согласно комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, Мхитарян числится пропавшим с 21 мая 1992 года, что является основанием для восстановления выплаты пенсии», - заключила Сирадегян.