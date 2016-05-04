Следов насилия и огнестрельных ранений нет: в Карабахе обнаружили трупы 2 военнослужащих

4 мая 2016

3 мая в Нагорном Карабахе скончались двое военнослужащих срочной службы, сообщает Hraparak.am.

Советник председателя Следственного Комитета Армении Сона Трузян подтвердила эту информацию: «Обнаружены трупы военнослужащих срочной службы Корюна Арутюняна и Игоря Акопяна. При наружном осмотре следов насилия не было, как и огнестрельных ранений. Назначена судмедэкспертиза, проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств смерти».

По данным ресурса, 19-летний Корюн Арутюнян был родом из села Гегамасар Гегаркуникской области Армении. Военнослужащий должен был демобилизоваться через полгода.