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Следов насилия и огнестрельных ранений нет: в Карабахе обнаружили трупы 2 военнослужащих

3 мая в Нагорном Карабахе скончались двое военнослужащих срочной службы, сообщает Hraparak.am.

Советник председателя Следственного Комитета Армении Сона Трузян подтвердила эту информацию: «Обнаружены трупы военнослужащих срочной службы Корюна Арутюняна и Игоря Акопяна. При наружном осмотре следов насилия не было, как и огнестрельных ранений. Назначена судмедэкспертиза, проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств смерти».

По данным ресурса, 19-летний Корюн Арутюнян был родом из села Гегамасар Гегаркуникской области Армении. Военнослужащий должен был демобилизоваться через полгода.

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