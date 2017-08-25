Повторная экспертиза должна установить, скончался ли ветеран Карабаха вследствие избиения

25 августа 2017

2 года длится следствие по делу о смерти в 2014-ом ветерана Карабаха Вардана Туманяна: в настоящее время оно в тупике, так как результаты 4 проведенных судмедэкспертиз противоречат друг другу.

Представитель вдовы Туманяна Тигран Мурадян заявил в беседе с Epress.am, что 17 августа суд решил удовлетворить ходатайство о проведении новой судебно-медицинской экспертизы. Мурадян уже отправил свои вопросы новому эксперту.

Правопреемники Туманяна считают абсурдом последнее медицинское заключение, прикрепленное к делу. В нем говорится, что смерть наступила не вследствие избиения, которому он подвергся накануне. Туманяна избили Виктор Овсепян, Саргис Гукасян и их дядя Геворг Саргсян, известный по прозвищу Джунгл. Молодые люди пришли на встречу с мужчиной, когда Вардан повздорил с их дедом за игрой в шахматы.

В одной из судмедэкспертиз выдвигается версия о том, что у Туманяна, возможно, был врожденный порок, и так совпало, что он скончался именно после избиения.

Данное заключение выдали приглашенные Минздравом эксперты, которые провели дополнительную экспертизу. После заключения в свою пользу трое обвиняемых вышли на свободу под подписку о невыезде. Джунгл и Саргис Гукасян арестованы повторно из-за попытки нарушить это условие. Тигран Мурадян рад тому, что ходатайство было удовлетворено, и надеется на беспристрастность новой группы экспертов.

Ранее сестра ветерана Мариетта Туманян заявила, что на этапе предварительного следствия они неоднократно слышали утверждения защиты о том, что подсудимых не осудят, ведь «за ними «Джавахк».