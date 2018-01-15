Семье неизвестны подробности получения травмы головы армянским военнослужащим

15 января 2018

10 апреля 2017 года 20-летний уроженец села Ангехакот Сюникской области Армении Давид Багикян получил травму головы в одной из военчастей села Неркин Оратаг в Нагорном Карабахе, однако родным до сих пор непонятно, как такое могло случиться. В настоящее время Багикян проходит реабилитационное лечение в ереванской университетской клинической больнице N1. В беседе с Epress.am отец бывшего военнослужащего Самвел Багикян и дядя Гриша Багикян рассказали дошедшую до них обрывочную информацию.

«Правду о том, как это произошло, не говорят. И ребенок тоже не говорит, пока еще. Как-то он сказал, что виноват водитель, а теперь говорит «не помню», - отметил отец.

Семье сообщили, что голова отслужившего на тот момент 8 месяцев Давида оказалась между автомобилем и цистерной с водой.

«Командир сказал, что нужно привязать к автомобилю какую-то цистерну. Было трое-четверо человек. Дело было на склоне, не удалось удержать авто». В первый день, вспоминает Багикян, им сказали, что другой военнослужащий повредил руку: «Потом командир сказал, что это ложь».

Собеседник не знает, почему его сын должен был заниматься этим делом. По словам Давида, их позвали помочь. Багикян сообщил, что заведено уголовное дело, но не в курсе, предъявлено ли обвинение шоферу.

Он попытался узнать что-нибудь у одного из сослуживцев сына, которому, однако, ничего неизвестно. «Наверно, напуганы», - вывел Багикян.

Что касается состояния Давида, ходить он пока не может, ему делают массажи. Временами приходится покупать лекарства. Бюджет необеспеченной семьи справляется с этим с трудом. «Министерство должно помочь. Хватит, сколько оно ест и ест. И нас уже съело. Мы так рассержены на министерство. Хотели бы разогнать их, потому что они работают неверно», - в свою очередь, сказал Гриша Багикян.

Минобороны, по словам отца военнослужащего, выделило им 500 000 драмов (порядка $1030). Другой помощи они не получали. Семья написала письмо в ведомство и получила ответ: «... В качестве социальной помощи министерство обороны в рамках решения правительства N778 от 27 ноября 2000г. может единовременно оказать финансовую поддержку членам семей военнослужащих, погибших (умерших) во время службы, и бывших военнослужащих, стоящих на учете в управлении социальной защиты военнослужащих при министерстве обороны. С учетом вышеупомянутого, удовлетворить Вашу просьбу о предоставлении финансовой помощи невозможно».