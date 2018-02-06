Арцвашен и Чамбарак 30 лет по уши в мире

6 февраля 2018

Родину мы не забыли, но родина забыла о нас, говорит Григор Арамян. Он приехал в Чамбарак из Арцвашена 26 лет назад. Свое жилище он называет землянкой.

«По паспорту – дом, но это же не так», - говорит Арамян и просит корреспондентов Epress.am вести съемку. Дом Арамяна был последним из тех, что мы посетили в городе. Всякий раз казалось, что хуже быть не может, но затем приходилось признавать обратное.

Приграничный город встречает построенными молоканами домами с крышами из красной или оранжевой черепицы. Рядом с заснеженными однообразными горами разноцветные крыши производят приятное впечатление. Но эти самые домики стали основной проблемой людей, когда-то переселившихся из Арцвашена.

Гуляем по центру города. Поток людей направляется к зданию офиса организации World Vision. Интересуемся, в чем дело. Говорят, что приехали журналисты с ереванского телевидения, а еще – представители правительства.

Нет никого ни с телевидения, ни из правительства: они говорили о нас. Скоро мы стояли в окружении десятков арцвашенцев. Они рассказывали о проблемах, перебивая друг друга. В декабре были в Ереване, провели акцию протеста перед офисом президента, требовали выплаты всей полагающейся им суммы. В 2009-ом, в соответствии с программой правительства, переселившимся в Чамбарак семьям выделили 6 миллиардов (более $12 448 130) в виде «материальной помощи насильственно переселенным арцвашенцам». Люди получили только 700 миллионов драмов. Фактически, говорят местные, «нам еще должны более 5 миллиардов». Эта сумма частично покроет расходы на закрепление домов. При распределении денег на каждого человека пришлось по 320-360 тысяч драмов, но этого нехватает: дома в ужасном состоянии. На члена семьи полагался миллион: время идет, пожилые умирают, так, семьи лишаются возможности получить больше денег. Суммы выделили только тем, кто переселился из Арцвашена. Тот факт, что впоследствии семья могла увеличиться, не учитывается. Некоторых из получивших 360 тысяч уже нет в живых: оставшуюся часть суммы их семьям не дадут.

История переселения уроженцев эксклава советской Армении Арцвашена, расположенного на территории Азербайджана, началась в 1992 году. Тогда люди получили от государства финансовую помощь: арцвашенцы купили деревянные дома у уезжавших из Чамбарака молокан. Денег на ремонт, говорят они, все эти годы не было, теперь дома рушатся. Когда-то планировалось построить коттеджи в отдельном квартале, но программу так и не осуществили.

«Получили 360 тысяч на человека, все отремонтировали свои дома. Но денег не хватило, теперь подвалы рушатся. Мы автоматически пограничники, мы те, кто дает государству солдат. К примеру, 22 призывников отправили в Джебраил. Если Джебраил наш, значит, Чамбарак – тоже Армения. Почему они не хотят услышать нас? У нас и жертвы на войне были, и раненые, мы еще и беженцы. Мы, выходит, ни чамбаракцы, ни арцвашенцы, ни беженцы. Вообще, не знаем, кто мы такие», - говорила участница спонтанного собрания Элина.

Об охране государственной границы упоминали все наши собеседники. Мужчина средних лет заметил, что все эти годы арцвашенцы ждали, пока «государство состоится, армия сформируется, теперь у нас все есть», потому они и решили заявить о проблеме.

В связи с этим люди обращались к министру территориального управления и развития Давиду Локяну, который, по словам собеседника, «заткнул нас, чтоб вопрос не подняли в правительстве».

«Обманул просто», - подсказывают ему.

Визиты: день первый

В конце спонтанного собрания попросили показать нам несколько домов. Между арцвашенцами завязался спор о том, чей дом хуже. Мы объясняли, что хотим показать общую картину, а не писать про отдельные проблемы, и неважно, в чей дом нас проведут. После долгих переговоров нас отвезли к входу в город. Фасад первого же дома закреплен камнями. Полученных Маисом Арамяном денег хватило только на эту часть: с другой стороны это обветшалая постройка.

Входим в дом. Укрепленную часть дома с оговорками можно назвать годным для жилья. Стены комнат в задней части дома полностью потрескались, в деревянных полах щели. В одной из приспособленных для проживания, то есть более или менее отапливаемых комнат собралась вся семья. Щели в стенах прикрыты одеялами и лоскутами.

В таких условиях живет военнослужащий контрактной службы Оган Оганян. Территория большая, но только две комнаты пригодны для проживания.

Полуразрушенные дома повсюду. Часа два никакие другие на глаза не попадаются. Люди начинают рассказывать о бытовых, социальных проблемах: работы нет, земля не плодородная, у военнослужащих-контрактников низкая зарплата.

Дом Мамикона Тизяна расположен в центре. В Арцвашене 61-летний мужчина имел большую библиотеку, сам был декламатором, в Чамбараке же работал почтальоном. Теперь он безработный, семья живет кое-как, дом рушится.

Тизян показывает подвал своего дома. Газопоровод, говорит, в 5 метрах, но у него нет денег для подключения газа. Попав в подвал, мы удивились, как этот дом до сих пор не рухнул: он стоит на сгнивших досках, на стенах многочисленные трещины. Тизян показывает обстрелянные стены. Говорит об инвалидности сына, за которого ему не дают пособия. Сам он инвалид второй группы. Два месяца назад жена сломала ногу и не встает с постели.

«На какие средства вы сейчас живете?», - спрашиваем. «Почти ни на какие, на что мне жить?».

Визиты: день второй

Снова встретили арцвашенец в центре села. Кто-то беседует у дороги. В Чамбараке говорят, что здесь только два типа погоды: зима и холодная зима. Нехарактерная для этих мест теплая погода (на тот момент -5) позволяет оставаться на улице дольше: все равно в большинстве домов холоднее. Проведенное здесь время показало, что существует четкая сегрегация между коренными чамбаракцами и арцвашенцами: последние в основном общаются между собой.

Мамикон Тизян сопровождает нас в полуразрушенные дома. Одного из них практически уже нет, в комнате установлена печь, у которой собрались все три поколения семьи. Электричество есть только в одной части дома: можно включать лапму. На стенах снова лоскуты, которые в некоторых местах, кажется, заменяют стену. Щели здесь огромные. Женщина жалуется: живут на пособие мужа, 16 тысяч ($33.1). Саму ее пособия лишили, но назвать точную причину она так и не смогла. На стене висит портрет 12-летнего мальчика: сын погиб 8 лет назад от удара молнией. Вместо стен в задней части дома – железные пластины.

Следом идет окончательно разрушившийся дом. Проживавшая здесь старушка снимает жилье. Мы уже собрались возвращаться, когда подошел Григор Арамян и попросил снять на видео и его дом.

Говорит, при Советском Союзе работал полицейским в Арцвашене, оставил там большое имущество.

«Теперь дом мой в воде. Можете и хлев посмотреть: и корова, и теленок по колено в воде. Купил эту землянку и до сих пор не могу достроить. Сил не хватает. Принес стройматериалы, бывает, делаю что-то по ходу, но помочь некому, не справляюсь», - говорит он.

Корову ему одолжили: держит ее на молоко и навоз.

Он из тех, кто получит меньше денег, если правительство решил выделить арцвашенцам оставшуюся часть суммы. Небольшую часть суммы его уже усопший отец когда-то получил. Теперь деньги полагаются только Григору.

Приглашает войти: еще один дом с ужасными условиями. После съемки выходим и останавиваемся в коридоре. Перед камерой Тизян пытается изъясняться образно. Но описать словами то, что мы здесь увидели, не удалось даже ему.