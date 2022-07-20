Тюрьма и врачи сделали все, чтобы объявивший голодовку скончался

28 июня в медцентре «Армения» после 60 дней голодовки скончался житель ереванского квартала Сари Тах, 50-летний Армен Мнацаканян, сообщает Forrights.am. В свидетельстве о смерти врачи написали «двусторонняя пневмония». О длительной голодовке Мнацаканяна стало известно только после его смерти.

Согласно ресурсу, осужденный проводил голодовку с первого дня заключения - 7 апреля, когда его доставили в УИУ «Армавир». Так он протестовал против вердикта о заключении сроком на 3 года за нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 112 УК).

2 года назад в новогоднюю ночь к Мнацаканяну подошел выпивший мужчина, вступил с ним в спор, обругал, после чего Армен Мнацаканян ударил его рукой по лицу, а складным ножом для ногтей - по разным частям тела. В суде пострадавший признал, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит подробностей инцидента. Суд первой инстанции приговорил Мнацаканяна к 3 годам, однако в связи с наличием незаконного поведения пострадавшего сделал выбор в пользу условного неприменения наказания. После жалобы прокурора Арутюняна наказание изменили: Мнацаканяна посадили на 3 года.

Его арестовали в день, когда решение вступило в силу. 30 полицейских прибыли к нему домой и без каких-либо объяснений забрали в Армавирскую тюрьму.

Его супруга Вардуи Алекян отправилась в редакцию Forrights.am, рассказала, как ее муж постепенно умирал при попустительстве госорганов и врачей. Даже после того, как голодовка была прекращена, ему не оказали помощь, фактически, обрекая на смерть.

«Я звонила в уголовно-исполнительное учреждение: до момента, когда мне вручили его труп, они говорили «все хорошо, давление нормальное 120/80», - рассказала женщина.

Благодаря жалобам ей удалось добиться того, чтобы Мнацаканяна посетили психологи и сотрудники офиса Омбудсмена. Мнацаканян требовал и прокурора. Ни прокурор, ни адвокат к нему не пришли.

С 15 по 24 апреля осужденный проводил сухую голодовку. В «Армавир»-е, по словам супруги, перекрыли воду. Отключать воду в камерах проводящих голодовку для УИУ норма, добавила Алекян. Так их, вероятно, «наказывают».

24 апреля Мнацаканян прекратил сухую голодовку, но подачу воды не возобновили.

«Мне пришлось отправиться в Уголовно-исполнительную службу, написать жалобу по поводу того, что воду не дают. Они созвонились, потом обманули меня, «вай, кто перекрыл воду?». Но факт в том, что муж прекратил сухую голодовку, а воду ему не давали. Мне же говорили купить воды и принести в «Армавир». Я потребовала, чтобы они - начальник тюрьмы или еще кто - купили воду и отнесли ее мужу. В «Армавир»-е так: все покупают воду и относят арестанту». Вардуи Алекян удивило, что журналистам не было известно о необходимости поставлять воду арестантам Армавирской тюрьмы.

2 мая Мнацаканяна, на тот момент голодавшего уже почти месяц, решили перевести в УИУ «Севан». Его супруга обратилась в УИС, требуя оставить мужа в Армавирской тюрьме до прекращения голодовки, так как резкая смена климата вредна для ослабшего организма. Требование, однако, не удовлетворили.

По дороге в Севанскую тюрьму Мнацаканян потерял сознание: уже на месте началась рвота с кровью.

«Я настаивала на том, чтобы Армена доставили в «Больницу для заключенных». Его увезли в медцентр «Эребуни». Мужа рвало с кровью, он корчился от боли, но за ним даже рвоту не убирали. На дворе 22-й год... антисанитария. Кое-как уговорила проверить уровень сахара, подключить порт-систему. Пихая, установили кое-как. Пришла какая-то девушка, сказала «у него инфаркт». Сделали кардиограмму, сказали, что он перенес инфаркт, что он в порядке, увезли в «Больницу для заключенных», - рассказала супруга.

Через несколько дней Мнацаканяна снова отвезли в «Эребуни»: с момента объявления голодовки прошло уже 40 дней.



«Слава богу, он прекратил голодовку, написал, что согласен получить глюкозу, витамины, думая, что его должны оставить там на лечение. Но его обманом заставили подписать документ об отказе от медпомощи и снова забрали».

«С 96 килограммов похудел до 39 кг. 600 гр. Человек уже прекратил голодовку, говорил, что хочет есть, но восстановительного лечения не предоставляли. Требовали подписывать какие-то документы, а он был настолько слаб, что не мог поднять руку.

».

После этого связаться с супругом Алекян не удавалось. По телефону он смог сказать ей лишь следующее: «Мне очень плохо. Они ганнибалы». 7 июня Мнацаканяна перевели в Республиканскую больницу.Даже переодеть я не имею права, нужно нести туда одежду, пломбировали даже грязную одежду, майку и белье, чтобы позволить переодеть. Как-то увидела, как конвоиры не разрешают подключить порт-систему, зашли, заставляли Армена что-то написать, а он отказывался. Пришел врач, конвоир схватил за руку и вышвырнул

9 июня врачи Республиканской больницы сказали женщине, что Армен «очень здоров». В тот же день он впал в кому.

«Один из конвоиров удерживал Армена, я побежала, стала стучать в двери, они говорят «он не наш больной», мол, я должна найти диетолога, «у нас его нет, это не к нашему отделению...». Человек уже при смерти, а они говорят везти его туда-сюда. Сказали написать, что он в порядке, можно перевозить в «Больницу для заключенных». Врач скорой посадил его на стул, он упал. Кое-как доставили в «Больницу для заключенных», а мне продолжали говорить, что все очень хорошо.

Через несколько дней ему снова стало плохо. И снова в Республиканской ни один врач не принимал. Говорили «в нашем отделении нет мест». Один из врачей предложил подключить порт-систему на улице. Ему стало плохо, забрали в реанимацию, через два дня вручили мне труп. За два дня до этого от меня требовали 2 килограмма еды: мясо, йогурт и так далее. Для человека при смерти. Врач нам говорил «ему так хорошо, что он пытается пнуть нас ногой». 14 дней он оставался в больнице».

На протяжении 60 дней голодовки Армена Мнацаканяна перевозили из одного места в другое: из «Армавир»-а в «Севан», оттуда - в «Больницу для заключенных», затем 4 раза в гражданские больницы и обратно. У него даже истории болезни не было.

Официальные данные рисуют совершенно иную картину: согласно Forrights.am, из бесед с представителями ответственных структур следует, что в смерти Армена Мнацаканяна виновен только Армен Мнацаканян.

Пресс-секретарь Уголовно-исполнительной службы Нонна Навикян заявила, что «на протяжении всей голодовки осужденный А.М. находился под постоянным контролем тюрем «Армавир», «Севан», УИУ «Больница для заключенных» и центрального органа Уголовно-исполнительной службы. С ним проводились комплексные работы разъяснительного, психологического, консультативного, правового и социального характера касательно негативных последствий голодовки и отказа от медицинской помощи, а также ему объясняли, что поднятые им вопросы находятся вне пределов компетенции и полномочий УИС, однако он не прекращал голодовку».

В офисе Омбудсмена сказали, что постоянно поддерживали связь с осужденным, неоднократно навещали его, пытались убедить прекратить голодовку, но он отказывался.

Замдиректора государственной неторговой организации «Центр уголовно-исполнительной медицины» Наира Бабаян заявила, что перевод Мнацаканяна с места на место был связан с переходом от ареста к режиму лишения свободы, то есть со сменой режима содержания: «Таков порядок․․․».

На вопрос о том, почему врачи гражданской больницы не предоставили историю болезни Мнацаканяна, Бабаян ответила: «При переводе в любую больницу вместе с удостоверением личности учреждение выдает справку о состоянии осужденного. Историю болезни открывают, если человек проходит стационарное лечение. Армен Мнацаканян отказался от медпомощи. Исключено, чтобы в медцентре «Армения» не было истории болезни: он там лежал».

Вероятность того, что отказаться от медицинской помощи его заставили, вынудив подписать соответствующий документ, она исключила: подобное до сих пор не фиксировали: «Были случаи перегруженности больницы, мы связывались с другой, помещали пациента туда».

Наира Бабаян утверждает, что уголовно-исполнительные учреждения не имели большого объема данных о состоянии здоровья заключенного, так как на протяжении всей голодовки он отказывался от обследований и медицинского вмешательства.

«Порядок содержания объявившего голодовку не нарушался. Есть ежедневные записи, но они лишь про объективное состояние, от остальных обследований больной отказывался, поэтому никаких данных о состоянии его здоровья не было. Он до последнего дня не терял сознание, отказывался от медицинской помощи, даже в медцентре «Раздан» пытались организовать внутривенное питание, от чего он отказался. А в последние дни в медцентре «Армения» его пытались накормить при помощи зонда, накормили, так как осложнений, связанных с голодовкой, кишечной непроходимости не было».