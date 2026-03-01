Как лжет Министерство обороны

За 2 месяца в мирных условиях не стало четверых армянских военнослужащих.

Оборонное ведомство сообщило только о трех смертях.

26 февраля в одной из воинских частей Гегаркуникской области Армении был убит 19-летний военнослужащий Нарек Акопян. Обвинение в убийстве предъявлено его сослуживцу, которого уже взяли под стражу. По данным ArmLur.am, представителям правоохранительных органов обвиняемый сообщил, что долгое время подвергался издевательским нападкам со стороны сослуживцев, его будили по ночам, заставляя мыть посуду, обращались с ним, как с рабом, он и выстрелил, убив одного из военнослужащих. Официальные источники эту версию не комментируют.





Нарек Акопян

В начале года министр обороны Сурен Папикян объявил 2026 год годом борьбы с криминальной субкультурой в армии: "Мы направим усилия на искоренение грубых, порочных и криминогенных отношений, укрепление уставных отношений, достижение цели по укреплению принципа равенства всех перед законом и идеи неизбежности наказания". Папикян заявил, что в этом направлении уже зафиксированы ощутимые результаты.

На следующий день после пресс-конференции, 14 января, появилось сообщение про обнаружение тела 18-летнего военнослужащего Ваана Петросяна с огнестрельными ранениями. Парень служил в Варденисе, на службу был призван полгода назад. Он был воспитанником футбольного клуба "Урарту". Через несколько дней после его смерти СледКом сообщил о начале уголовного дела по статье о доведении до самоубийства по неосторожности и аресте сослуживца.





Ваан Петросян, фото со страницы футбольного клуба "Урарту"

7 февраля было объявлено о смерти 22-летнего контрактника Давида Манукяна. И в этом случае основной версией следователей стало самоубийство. Давид служил в военчасти села Кохб, он был родом из села Баграташен Тавушской области. Три года назад в рамках программы "Защитник Родины" заключил контракт на 5 лет. За несколько дней до трагедии Манукян побывал дома, затем вернулся в часть и поднялся на боевые позиции. По словам сельского главы, на условия службы он не жаловался.

Правозащитники давно указывают на связь между отпусками и убийствами-самоубийствами солдат: инциденты нередко происходят именно после возвращения из дома. Предполагается, что причиной могут быть в том числе деньги, к примеру, когда военнослужащих заставляют приносить из дома определенную сумму или у них "образуется" долг, часто причиной становятся азартные игры и прочее.





Давил Манукян, фото из Фейсбука

21 февраля на центральной площади города Севан 19-летнего контрактника Арама Хачатряна ударили ножом. О его смерти Минобороны сообщать не стало. Ведомство классифицирует эту смерть как не имеющую отношения к службе - на том основании, что инцидент произошел за пределами военчасти. По информации News.am , Хачатрян служил в части у села Верин Цахкаван Тавушской области. Ему позвонили, позвали в Севан: "Арам отправился с товарищем <․․․>, который видел, как к Араму подошел молодой человек, обнял его и тут же стал наносить удары ножом". По обвинению в убийстве задержаны двое. ArmLur пишет, что основной обвиняемый - несовершеннолетний.



Арам Хачатрян, фото с ArmLur

Министерство обороны предпочитает не сообщать об инцидентах с летальным исходом. Но им пришлось подтвердить - 5 февраля неподалеку от воинской части Нубарашена в крайне тяжелом состоянии был обнаружен 22-летний контрактник Аветик Мкртчян, он подвергся жестокому избиению. Соседи военнослужащего рассказали журналистам, что Аветика избили, привезли и бросили перед воинской частью. Его доставили в больницу: парню удалили глаз, врачи борются за сохранение второго. Минобороны не сообщает детали на том основании, что инцидент произошел за пределами военчасти, поэтому комментировать его они не могут. Обвинение, согласно СК, предъявлено двоим, один из них задержан.

Армия - закрытая структура, ответственность за жизнь и здоровье ребят, призванных на службу принудительно или добровольно, несет государство. При этом в непрекращающихся убийствах, самоубийствах, несчастных случаях министр не считает виновным ни себя, ни подчиняющийся ему офицерский состав: после очередного инцидента в армии к уголовной ответственности привлекают рядовых, а не ответственных за них офицеров. Вопрос офицеров закрывают в рамках внутренных службных процедур. Вину за смерть военнослужащих в армии Министерство предпочитает возлагать на общество, "неверно" воспитывающее парней.



Судя по выступлению в начале года, Сурен Папикян даже доволен работой возглавляемого им ведомства. В прошлом году, говорит он, в армии не стало всего 6 военнослужащих: 2 смерти были квалифицированы как самоубийство, а убийств и вовсе не было. К тому же Папикян счел эту статистику "ощутимым результатом". Все дело в том, что представленные им цифры - подлог.

У правозащитников своя статистика. Согласно докладу Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи,

в 2025г. в Армении погибли как минимум 34 военнослужащих, двое из них - в погранвойсках Службы нацбезопасности, которые формально не подчиняются Министерству, хотя служат там срочники. 6 из 34-х случаев квалифицированы как самоубийство, 3 - как убийство. 4 из 6 случаев самоубийств и 1 из 3-х убийств сочли не связанными с военной службой.

Явные несоответствия обусловлено тем, что цифры, представленные правозащитниками, основаны не только на данных Сурена Папикяна, но также на информации Прокуратуры и Следственного комитета.

"Папикян не упомянул случаи самоубийств в погранвойсках СНБ - это очевидно. Но даже в этом случае цифры не совпадают. Учтите, что о некоторых случаях Минобороны не сообщало, а некоторые из них - официально квалифицировало в качестве "не связанных со службой" ", - в беседе с Epress.am сказала представительница Ванадзорского офиса ХГА Назели Мовсисян.



"Трюк с "имеющий/не имеющий отношения к службе" - дело не новое. СК и Прокуратура занимается этой систематизацией "учитывая обстоятельства, связи, конкретные ситуации". Почему эти обоснования не всегда убедительны, станет ясно позднее.

Систематизацией проблема не ограничивается. О некоторых случаях Министерство попросту не сообщает. О случаях смерти становится известно (если становится) из третьих рук и (уже с опозданием) из СК и Прокуратуры. Выяснить детали не представляется возможным, следовательно, невозможно установить, в какой мере конкретный случай смерти обусловлен службой.

В прошлом году в небоевых условиях умерли как минимум 34 военнослужащих. В 2024г. небоевых потерь было 36. Сложно назвать эту разницу ощутимым результатом.

- В 10-ти из 34-х случаев смерть сочли следствием болезни или проблем со здоровьем.

7 из 10-ти квалифицировали как не имеющие отношения к службе, что автоматически исключает их попадание в статистику Минобороны. Об оставшихся трех случаев известно следующее: военнослужащий обязательной службы Артак Варданян, проведя в медпункте около недели, скончался от обычной пневмонии; срочник Ваан Закарян "скоропостижно скончался" от инфаркта, причины смерти ополченца Самвела Айрапетяна до сих пор неизвестны.

- 6 случаев квалифицированы как самоубийство.

Двое из солдат, смерть которых квалифицировали как самоубийство, числились в погранвойсках СНБ, 4 - в ВС Минобороны: 5 из них были срочниками, 1 - контрактником.

Минобороны решило, что "самоубийство" срочника Эрика Барсегяна не имеет отношения к службе. Об этом случае не сообщалось.

Информация появилась в СМИ: известно, что в селе Памбак он прослужил полгода, его отправили в 10-дневный отпуск, после которого планировался его перевод в воинскую часть в Варденисе (по словам родных, у солдата были какие-то проблемы, он просил не переводить его в Варденис, но получил отказ). Тело Барсегяна нашли повешенным на крыше одного из высокоэтажных зданий города Алаверди, Лорийская область.

