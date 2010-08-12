Բնապահպանները Սերժ Թանկյանին դիմավորում են «հեծանվաBOOM»-ով
Չորեքշաբթի
երեկոյան Երևանի կոնսերվատորիայի
մերձակա այգուց մեկնարկեց «հեծանվաBOOM»-ը՝ բնապահպան ակտիվիստների հեծանվարշավը, որը կազմակերպել են Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնող խումբն ու «Հեծանիվ+» հասարակական կազմակերպությունը:
Չորեքշաբթի
Ինչպես հաղորդում է «Ազատություն» ռադիոկայանը, խմբի անդամները հեծանիվներով շարժվելու են դեպի օդանավակայան՝ հանրահայտ սփյուռքահայ երաժիշտ, System of a Dawn խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանին դիմավորելու։ Այսօր երեկոյան Թանկյանը ժամանում է Երևան:
Ռոք երաժշտին բնապահպանները «էկոհերոս» են համարում, քանի որ նա իր երաժշտության մեջ հաճախ է անդրադառնում բնապահպանությանը։ Բացի այդ, այս տարվա սկզբին Թանկյանը աջակցություն է հայտնել Թեղուտի պաշտպանության խմբին։
Բնապահպանները գնում են Թանկյանին դիմավորելու ոչ թե որպես սոսկ երկրպագուներ, այլ որպես համակիրներ։ Բնապահպաններն հավատում են, որ Սերժ Թանկյանի ձայնը լսելի կլինի նաև Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը թույլատրած կառավարությանը, մանավանդ, որ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտնի է որպես ռոք երաժշտության երկրպագու։