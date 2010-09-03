«Ժամանակ». Հախվերդյանն այս անգամ չկար
Օրաթերթի փոխանցմամբ Ռուբեն Հախվերդյանի և Դաշնակցության միջև խնդիրներ են առաջացել:
Դաշնակցության «համապետական հանրահավաքին» երեկ չէր մասնակցում հայտնի երգահան Ռուբեն Հախվերդյանը: Այս փաստը տարօրինակ է այնքանով, որ վերջինս աչքի էր ընկել Դաշնակցության հանդեպ համակրանքով,ու ինչպես նախընտրական քարոզարշավի, այնպես էլ ՀՅԴ կազմակերպած մյուս միջոցառումներին գրեթե միշտ ներկա է եղել: Ըստ որոշ լուրերի` Հախվերդյանի և Դաշնակցության միջև հիմա անջրպետ է առաջացել: Իսկ դա այն բանից հետո, երբ անվանի երգահանը կողմ էր արտահայտվել, որ թուրքերը իր երգերի թողարկման իրավունք ստանան: