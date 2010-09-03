«Жаманак». «Дашнакцутюн» поссорилась с бардом

3 сентября 2010

Как пишет газета, между бардом Рубеном Ахвердяном и партией «Дашнакцутюн» возникли проблемы.

Во вчерашнем «общегосударственном митинге» партии «Дашнакцутюн» не принял участия бард Рубен Ахвердян. Это странно, потому что Ахвердян известен симпатией к этой политической единице и почти всегда присутствует на их мероприятиях, как в ходе предвыборной кампании, так и на всех остальных.

Согласно некоторым слухам, сейчас между бардом и «Дашнакцутюн» возникла пропасть после того, как знаменитый певец дал туркам право на на выпуск его песен.

