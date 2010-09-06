2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ինչների՞ս են պետք С-300-ները. ադրբեջանցի քաղաքագետները Մեդվեդևի այցի մասին

Ադրբեջանցի քաղաքագետները միակարծիք չեն Դմիտրի Մեդվեդևի` Բաքու կատարած այցի արդյունավետության հարցում:

Բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել ՌԴ նախագահի այցի ընթացքում, կարելի է մտադրությունների մասին արձանագրություններ համարել, և հայտնի չէ, թե արդյոք դրանք կիրականացվեն: Նման կարծիք է հայտնել քաղաքահետ Վաֆա Գուլուզադեն:

«Այդ պայմանավորվածությունները պետք են նրա համար, որ գոնե ինչ-որ նշանակություն հաղորդվի Դմիտրի Մեդվեդևի` Բաքու կատարած այցին: Այցելելով մեր երկիր` Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում էր հավասարակշռել իր այցը Հայաստան, որտեղ ստորագրվել են ռազմական բնույթի հակաադրբեջանական փաստաթղթեր», - ասել է քաղաքագետը:

Պետական սահմանի մասին փաստաթուղթը կարող էին ստորագրել անգամ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարները, իսկ ինչ վերաբերում է գազի մասին պայմանագրին, ապա այդ մասին կարող էին պայմանավորվել «Գազպրոմ» և SOCAR ընկերությունների ղեկավարները:

«Իսկ ինչ վերաբերում է С-300-ի ձեռքբերմանը, ապա ես դա սադրանք եմ համարում: Ինչների՞ս են պետք ռուսական С-300-ները, եթե Ադրբվեջանին Հայաստանից բացի ոչ մեկ չի սպառնում», - հավելել է Գուլուզադեն:

Ադրբեջանցի ևս մեկ քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն նույնպես կիսում է Գուլուզադեի կարծիքը և համարում, որ Մեդվեդևի` Բաքու կատարած այցը ձևական բնույթ է կրում: «Շատ են խոսում С-300-ի մասին, սակայն չեմ կարծում, որ այդ ձեռքբերումը որևէ նշանակություն ունի մեզ համար, քանի որ Հայաստանը նման հզոր ռազմաօդային ուժեր չունի»:

Հայաստան
Սոչիում ՕՄՕՆ-ը ցրել է հայկական Վարդանե ավանի բողոքող բնակիչներին
Նախորդ

Սոչիում ՕՄՕՆ-ը ցրել է հայկական Վարդանե ավանի բողոքող բնակիչներին

«Պատմական ավանդույթները» խանգարում են Բաքվին պայմանավորվել ՆԱՏՕ-ի հետ
Հաջորդ

«Պատմական ավանդույթները» խանգարում են Բաքվին պայմանավորվել ՆԱՏՕ-ի հետ