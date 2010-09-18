«Վայ այն կուսակցությանը…». Հմայակ Հովհաննիսյանի անդրադարձը
Հեղինե Բիշարյանի արձագանքը որևէ մեկնաբանության կարիք չունի, ամեն ինչ նամակով ասված է: Epress.am-ի խնդրանքով Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովհաննիսյանը մեկնաբանել է ՕԵԿ-ական Հեղինե Բիշարյանի պատասխան նամակը և ասել.
«Վայ այն կուսակցությանը, որի կազմում, որի շարքերում կա մեկը, ով նման բառապաշար ունի»:
Նա նաև հավելել է, որ Երևան քաղաքում ՕԵԿ-ի կուսակցական գրասենյակների տեսքով սկսվել է հոգեորսություն, մարդաորսություն:
«Հուսով եմ, որ քանիցս խաբված ժողովուդը, ևս մեկ անգամ չի խաբվի»,- նշել է քաղաքագետը:
Հիշեցնենք, որ օրերս տեղի ունենցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հմայակ Հովհաննիսյանն ասել էր` «Արթուր Բաղդասարյանը գնաց կզարան», որից հետո էլ Հեղինե Բիշարյանի համապատասխան արձագանք-պատասխան էր տվել և խորհուրդ տվել Հմայակ Հովհաննիսյանին կզարան գնալուց առաջ աղոթել: