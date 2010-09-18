2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Վայ այն կուսակցությանը…». Հմայակ Հովհաննիսյանի անդրադարձը

Հեղինե Բիշարյանի արձագանքը որևէ մեկնաբանության կարիք չունի, ամեն ինչ նամակով ասված է: Epress.am-ի խնդրանքով Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովհաննիսյանը մեկնաբանել է ՕԵԿ-ական Հեղինե Բիշարյանի պատասխան նամակը և ասել.

«Վայ այն կուսակցությանը, որի կազմում, որի շարքերում կա մեկը, ով նման բառապաշար ունի»:

Նա նաև հավելել է, որ Երևան քաղաքում ՕԵԿ-ի կուսակցական գրասենյակների տեսքով սկսվել է հոգեորսություն, մարդաորսություն:

«Հուսով եմ, որ քանիցս խաբված ժողովուդը, ևս մեկ անգամ չի խաբվի»,- նշել է քաղաքագետը:

Հիշեցնենք, որ օրերս տեղի ունենցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հմայակ Հովհաննիսյանն ասել էր` «Արթուր Բաղդասարյանը գնաց կզարան», որից հետո էլ Հեղինե Բիշարյանի համապատասխան արձագանք-պատասխան էր տվել և խորհուրդ տվել Հմայակ Հովհաննիսյանին կզարան գնալուց առաջ աղոթել:

Հայաստան
Մոսկվայի «Վնուկովո» օդանավակայանը կփակվի 3 ամսով
Նախորդ

Մոսկվայի «Վնուկովո» օդանավակայանը կփակվի 3 ամսով

Ռուսական քաղաքական վերնախավը շարունակում է վայելել վրացական գինին. Սահակաշվիլի
Հաջորդ

Ռուսական քաղաքական վերնախավը շարունակում է վայելել վրացական գինին. Սահակաշվիլի