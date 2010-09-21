Համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեկ տոկոսը ծախսվում է մարազմի վրա
Ալցhայմերի հիվանդության հետևանքով առաջացած տկարամտությունը և մարազմը գլոբալ տնտեսությանն արժենում են 604 մլրդ. դոլար, ինչը կազմում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի ավելի քան 1 տոկոսը: Այս մասին հաղորդում է The World Alzheimer Report-ը:
Կազմակերպության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ դա ավելին է քան, օրինակ, Wal-Mart-ի և ExxonMobil-ի տարեկան եկամուտը:
Հաշվետվության հեղինակները կարծում են, որ Ալցհայմերի հիվանդությունը հանդիսանում է 21-րդ դարի հիմնական բժշկական և սոցիալական սպառնալիքը: Մինչ 2030 թվականը մարազմով հիվանդ մարդկանց թիվը կկրկնապատկվի, իսկ մինչ 2050 թվականը` կեռապատկվի: Այդ դեպքում հիվանդների խնամքի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կաճեն ավելի արագ` հատկապես զարգացող երկրներում:
Մի շարք երկրների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ալցհայմերի հիվանդությունը հանդիսանում է ամենածախսատար հիվանդությունը աշխարհում: