Աբորտների խնդիրը կքննարկեն Երևանում
Հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 17:30-ին Սունդուկյանի անվան զբոսայգում «Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը» կազմակերպում է բացօթյա քննարկում` «Աբորտներ սեռի հիմքի վրա» թեմայով:
Նշենք, որ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն սկսում է թեմատիկ հանդիպումների շարք: Հանդիպումները վարելու են Լիբանանից եկած և Կանանց կենտրոնում կամավորական աշխատանքներ կատարող հայ կամավորներ Սարագը և Քեթին, որոնք մասնագիտությամբ հոգեբաններ են և աշխատում են Լիբանանի ֆեմինիստական կազմակերպություններից մեկում /Nasawiya/: