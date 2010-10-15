2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Աբորտների խնդիրը կքննարկեն Երևանում

Հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 17:30-ին Սունդուկյանի անվան զբոսայգում «Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը» կազմակերպում է բացօթյա քննարկում` «Աբորտներ սեռի հիմքի վրա» թեմայով:

Նշենք, որ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն սկսում է թեմատիկ հանդիպումների շարք: Հանդիպումները վարելու են Լիբանանից եկած և Կանանց կենտրոնում կամավորական աշխատանքներ կատարող հայ կամավորներ Սարագը և Քեթին, որոնք մասնագիտությամբ հոգեբաններ են և աշխատում են Լիբանանի ֆեմինիստական կազմակերպություններից մեկում /Nasawiya/:

Հայաստան
Իշխանությունների սխալները վերլուծելու միակ տեղը հանրահավաքն է. ՀԱԿ անդամ
Նախորդ

Իշխանությունների սխալները վերլուծելու միակ տեղը հանրահավաքն է. ՀԱԿ անդամ

Comedy Club-ի անդամի դրամապանակը գողացել են Մոսկվայի կենտրոնում
Հաջորդ

Comedy Club-ի անդամի դրամապանակը գողացել են Մոսկվայի կենտրոնում