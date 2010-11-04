2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Հայտնի է դարձել աշխարհի ամենատգեղ կինը

Գինեսի ռեկորդների գիրքը աշխարհի «ամենատգեղ կին» է ճանաչվել բրիտանուհի Էն Վուդսը, որը ծամածռության առաջնության 27-ակի չեմպիոն է:

62-ամյա կինն իր կյանքի ընթացքում արդեն 30 անգամ մասնակցել է նման մրցույթների:

Ինչպես տեղեկացնում է news.bcm.ru-ն ` Էնը իրականում բավականին գրավիչ կին է և նրան ամենևին էլ չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ հաղթել է «ամենատգեղ կին» անվանակարգում:

«Չեմ մտածում, որ կշարունակեմ դեմքս ծամածռել: Հնարավոր է, որ հանգստի անցնեմ, բայց դժվար թե որևէ մեկը իմ ռեկորդը գերազանցի», - նշել է Վուդսը:

Հայաստան
Բուշն իր մեմուարներում ոչ մի անգամ չի հիշատակել Օբամային
Նախորդ

Բուշն իր մեմուարներում ոչ մի անգամ չի հիշատակել Օբամային

Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ կբողոքեն իրանուհու մահապատժի դեմ
Հաջորդ

Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ կբողոքեն իրանուհու մահապատժի դեմ