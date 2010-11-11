Դավութօղլուն խոստանում է ուշադրության կենտրոնում պահել «սառեցված հակամարտությունները»
Թուրքիան` որպես Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար, ուշադրության կենտրոնում է պահելու «Սառեցված հակամարտությունները»: Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութօղլուն Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղար Յագլանդ Թորբյորնի և Մակեդոնիայի ԱԳ նախարար Անտոնիո Միլոշոսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ:
Լրագրողի այն հարցին, թե ինչ ներդրում կարող է ունենալ Թուրքիան «սառեցված հակամարտությունների» լուծման հարցում, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Դավութօղլուն պատասխանել է. «Որպես Կոմիտեի գործող գլխավոր քարտուղար` մենք, իհարկե, փորձելու ենք ուշադրության կենտրոնում պահել, այսպես կոչված, «սառեցված հակամարտությունները» : Բնականաբար, Եվրախորհրդի քաղաքականությունն ու գործունեությունն ուղղված կլինեն այդ հակամարտությունների լուծմանը»:
Հիշեցնենք, որ 2010թ. նոյեմբերի 10-ին Եվրախորհրդի քարտուղարությունը Մակեդոնիայից անցել է Թուրքիային: Թուրքիան ղեկավարելու է կազմակերպությունը 6 ամիս` մինչև 2011թ. մայիսի 11-ը: