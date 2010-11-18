2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀԴՄ-ների յուրաքանչյուր վիճակահանությանը կխաղարկվի 10 ավտոմեքենա

Այսօր ՀՀ կառավարությունը որոշում է կայացրել, համաձայն որի 2011թ. հունվարից ՀԴՄ կտրոնների վիճակահանության արդյունքում շահող կհամարվեն ՀԴՄ այն կտրոնները, որոնց հատուկ համարի 2 և ավելի նիշերն առաջին կամ վերջին նիշից սկսած հաջորդական հերթականությամբ կհամընկնեն վիճակահանության արդյունքում հայտնի դարձած թվերին։

Որոշմամբ նախատեսվում է յուրաքանչյուր վիճակահանության ժամանակ խաղարկել տասը ավտոմեքենա, այդ թվում` ութ և յոթ նիշերի համընկմամբ հատուկ համար պարունակող շահումների դեպքում տրամադրել մեկական ավտոմեքենա և համապատասխանաբար 1 մլն և 100 հազար դրամ պարգևավճար, իսկ ավտոմեքենաների չսպառված քանակները տրամադրել համապատասխանաբար վեց և հինգ թվերի համընկմամբ շահած` կտրոնի առավելագույն գործարքի արժեք ունեցող կտրոն ունեցող անձանց։

6, 5, 4, 3, 2 թվերի` առաջին կամ վերջին նիշից սկսած հաջորդական հերթականությամբ շահողները համապատասխանաբար կստանան հիսուն հազար, քսան հազար, հինգ հազար, երկու հազար, հինգ հարյուր դրամ։

Որոշման համաձայն դադարեցվում է վիճակահանության արդյունքում չշահած կտրոնների խմբաքանակի դիմաց բոնուսների վճարումը։ Դրա փոխարեն նախատեսվում է, որ 2011թ. հունվար ամսվա վիճակահանությանը կմասնակցեն նաև 2010թ. հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին տրամադրված ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարները։ Այդ կապակցությամբ 2011թ. հունվար ամսվա վիճակահանությանը կհատկացվի երեսուն ավտոմեքենա։

Հայաստան
Հարի Փոթերի գերեզմանը դարձել է զբոսաշրջության կենտրոն
Նախորդ

Հարի Փոթերի գերեզմանը դարձել է զբոսաշրջության կենտրոն

«Գողական ռոմանտիկա», օլիգարխների «մերկացում», կարցեր. Խմբագիրները պաշտպանեցին Փաշինյանին
Հաջորդ

«Գողական ռոմանտիկա», օլիգարխների «մերկացում», կարցեր. Խմբագիրները պաշտպանեցին Փաշինյանին