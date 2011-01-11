Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկում է Ջուլիան Ասանջի դատավարությունը
Բրիտանական դատարանն այսօր սկսում է WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջի գործով դատավարությունը: Հիշեցնենք, որ Շվեդիայի դատախազությունը պահանջում է արտաքսել Ասանջին: Վերջինիս մեղադրում են 2 շվեդուհիների նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարելու մեջ:
Սպասվում է, որ այսօրվա նիստը նվիրված կլինի ընթացակարգային հարցերին, իսկ հաջորդ լսումները նշանակված են փետրվարի 7-ին և 8-ին: Ասանջի պաշտպանությունը պնդում է, որ դատավարությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի և հայտարարում է, որ հարձակումները իրենց պաշտպանյալի վրա կապված են նրա կայքի գործունեության հետ, որը հրապարակում է ԱՄՆ դիվանագետների գաղտնի նամակագրությունները:
Հիշեցնենք, որ Ասանջին ձերբակալել էին Լոնդոնում դեկտեմբերի 7-ին, իսկ դեկտեմբերի 16-ին ազատ էին արձակել գրավի դիմաց: Այս ողջ ընթացքում նա ապրում է իր ընկերոջ ամառանոցում: