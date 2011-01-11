Основателя WikiLeaks начнут судить в Британии

11 января 2011

Британский суд начнет сегодня рассмотрение дела об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Шведская прокуратура требует выдачи австралийца на основании обвинений со стороны двух шведок в сексуальных преступлениях.

Как ожидается, сегодняшнее заседание будет посвящено процедурным вопросам, а следующие слушания намечены на 7 - 8 февраля. Защита Ассанжа настаивает на политической подоплеке дела и заявляет, что нападки на него связаны с деятельностью его сайта, который продолжает публикацию закрытой переписки американских дипломатов. Как заявляют адвокаты, США готовят собственный запрос на экстрадицию Ассанжа, чтобы судить его за публикацию в Интернете конфиденциальной переписки госдепартамента.

Напомним, Ассанжа арестовали в Лондоне 7 декабря, а 16 декабря освободили под залог. С тех пор он проживает в загородном доме своего друга, бизнесмена Вона Смита, передает радио “Маяк”.