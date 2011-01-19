2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Իրանի նախագահը պաշտպանել է դատապարտված ընդդիմադիր գործչին

Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն իր դժգոհությունն է արտահայտել հակակառավարական քարոզչությամբ զբաղվող իրանական ընդդիմադիր ռեժիսոր Ջաֆարա Պանահիի նկատմամբ կիրառված դատավճռի առնչությամբ, հաղորդում է իրանական «Ֆարս» գործակալությունը:
Նախագահի վարչակազմի ղեկավար Էսֆանդիյարա Ռահիմ-Մաշեի  խոսքով` Իրանի նախագահին առավել անհանգստացրել է 20 տարով ռեժիսորի գործունեության կասեցման հանգամանքը:


Արգելքը տարածվում է նաև սցենարների ստեղծման, արտասահմանյան ուղևորությունների և մամուլի հետ հաղորդակցման վրա: Այս ամենից զատ, որպես կանխարգելման միջոց է ընտրվել նաև 6 տարվա ազատազրկումը:

Հայաստան
Տեր-Պետրոսյանը Քոչարյանից ավելի մեծ ազդեցություն ունի Հայաստանում. սոցհարցում
Նախորդ

Տեր-Պետրոսյանը Քոչարյանից ավելի մեծ ազդեցություն ունի Հայաստանում. սոցհարցում

Մերձմոսկովյան «Ռոմեոն և Ջուլիետը» ինքնասպան են եղել
Հաջորդ

Մերձմոսկովյան «Ռոմեոն և Ջուլիետը» ինքնասպան են եղել