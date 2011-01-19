Иранский президент вступился за осужденного оппозиционера

19 января 2011

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил свое недовольство приговором оппозиционному иранскому режиссеру Джафара Панахи (Jafar Panahi), вынесенным ему за антиправительственную пропаганду, сообщает Lenta.ru со ссылкой на иранское агентство "Фарс".

По словам главы президентской администрации Эсфандияра Рахим-Машеи, лидеру Ирана больше всего не понравился 20-летний запрет на режиссерскую деятельность Панахи.

Запрет также распространяется на написание сценариев, зарубежные поездки и общение с прессой. Кроме того, он должен отбыть шестилетний тюремный срок.