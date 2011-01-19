Подмосковные Ромео и Джульетта покончили с собой
В городе Фрязино Щелковского района Московской области несовершеннолетние молодой человек и девушка разбились насмерть, спрыгнув с многоэтажного дома.
Молодые люди забрались на крышу 14-этажного жилого дома и прыгнули вниз.
В результате полученных ранений молодой человек и девушка скончались на месте.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, они были влюблены друг в друга, однако им запрещали встречаться родители.
Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.