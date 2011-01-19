Русский WikiLeaks опубликовал снимки предполагаемого дворца для Путина (фото)

19 января 2011

В Сети появились фотографии дворца, который строится на Черноморском побережье. По некоторым данным, он предназначается премьер-министру Владимиру Путина и на его строительство ушел 1 млрд долларов, передает newsru.com.

О нем в конце 2010 года рассказал СМИ бизнесмен Сергей Колесников. Стоит отметить, что пресс-служба премьера категорически отвергает причастность главы правительства к этому строительству.

Фотографии выложены в Сеть на сайте русского аналога портала WikiLeaks - RuLeaks.