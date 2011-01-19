Русский WikiLeaks опубликовал снимки предполагаемого дворца для Путина (фото)
В Сети появились фотографии дворца, который строится на Черноморском побережье. По некоторым данным, он предназначается премьер-министру Владимиру Путина и на его строительство ушел 1 млрд долларов, передает newsru.com.
О нем в конце 2010 года рассказал СМИ бизнесмен Сергей Колесников. Стоит отметить, что пресс-служба премьера категорически отвергает причастность главы правительства к этому строительству.
Фотографии выложены в Сеть на сайте русского аналога портала WikiLeaks - RuLeaks.
Фотографиям предшествует комментарий: "Фотографии "дворца Путина" в Прасковеевке на Черном море. Редакция RuLeaks.Net получила в распоряжение серию фотографий дворца, о котором недавно шла речь в прессе. Мы не готовы утверждать чей это дворец, мы публикуем только фотографии самого объекта".