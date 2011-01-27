2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Այսօր երեկոյան Հայաստանում տեղումներ կսկսվեն

Այսօր երեկոյից Հայաստանի ողջ տարածքում կսկսվեն տեղումներ, որոնք կտևեն հինգ օր: Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայպետհիդրոմետի օպերատիվ օդերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը:

«Հովտային շրջաններում տեղումները ցերեկը կլինեն անձրևի տեսքով, իսկ գիշերը` թաց ձյան տեսքով: Լեռնային շրջաններում` հիմնականում ձյան տեսքով», - տեղեկացրել է օդերևութաբանը:

Նա հայտնել է, որ կգրանցվի նաև ջերմաստիճանի նվազում: Հովտային շրջաններում ցերեկը կլինի 0-ից -1 աստիճան, գիշերը` -2-ից -4:

Հունվարի 30-31-ից թեղումների ինտենսիվությունը կուժեղանա և արդեն փետրվարի 1-ին կտեղա ձյուն: Պետրոսյանը նշել է, որ ձյան ծածկույթը կգրանցվի ողջ Հանրապետության տարածքում:

Փետրվարին կգրանցվեն նորմայից բարձր տեղումներ, իսկ հունվարի համեմատ ջերմաստիճանը կլինի միջինը 1 աստիճանով ցածր: Ցածր ջերմաստիճանը հիմնականում կգրանցվի առաջին տասնօրյակում:

Պետրոսյանի խոսքով` Երևանում փետրվարի 1-ին կգրանցվի 2-ից 4 աստիճան զրոյից ցածր, իսկ ցերեկը կլինի 0-ին մոտ:

Հայաստան
Նախորդ

«Ժամանակ». ՀՀԿ-ականի խանութում ՀԴՄ կտրոններ չեն տրամադրում

Բանակցություններն առանց Ղարաբաղի նույնն են, ինչ հարսանիքն առանց հարսի. Սերժ Սարգսյան
Հաջորդ

Բանակցություններն առանց Ղարաբաղի նույնն են, ինչ հարսանիքն առանց հարսի. Սերժ Սարգսյան