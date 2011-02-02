Կահիրեում բախումներ են սկսվել Մուբարաքի համախոհների և հակառակորդների միջև
Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարաքի համախոհները փետրվարի 2-ին Կահիրեի Թահրիր հրապարակում բախվել են ցուցարարների հետ:
Ինչպես հաղորդում է BBC News-ը, երկրի ղեկավարի հազարավոր աջակիցներ սկսել են քանդել ընդդիմադիրների կողմից շարված բարիկադները: Ցուցարարներին մոտենալով` նրանք սկսել են վերցնել վերջիններիս ձեռքից հակակառավարական պաստառները, ինչի արդյունքում բախումներ են սկսվել:
Չհաստատված տվյալների համաձայն, բախման ընթացքում օգտագործվել են նաև ռետինե մահակներ: Կան տուժածներ: Reuters-ը տեղեկացնում է, որ բախումների արդյունքում վնասվել են «Ալ- Արաբիա» հեռուստաընկերության նկարահանող խմբի անդամները: Ինչպես հաղորդում է BBC-ի թղթակիցը, Մուբարաքի կողմնակիցները հարձակվել են նաև լրագրողների վրա: Հեռուստաընկերության աշխատակցին փրկել են ցուցարարները:
Համաձայն արևմտյան լրատվամիջոցների, բախումների հետևանքով արդեն իսկ 100-ից ավել վիրավորներ կան: