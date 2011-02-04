2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանը պետք է բոյկոտի Ղարաբաղի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի որոշումը. պատգամավոր

«Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը արձանագրության խախտում է համարում ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղի վերաբերյալ ենթահանձնաժողովի ստեղծումը: Պատգամավորն աննախադեպ է համարել այդ քայլը` նկատի ունենալով Մինսկի խմբի գործունեությունը:

Բացի այդ, Ալավերդյանը նշել է, որ դա Ադրբեջանի ստի վրա հիմնված քաղաքականության արդյունք է, և նկատել, որ այս առումով ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչները շատ ակտիվ են:

Խոսելով ենթահանձնաժողովը բոյկոտելու անհրաժեշտության մասին` պատգամավորն ասել է, որ նախքան բոյկոտելը պետք է գրավոր դիմում ներկայացնել և բացատրել, թե ինչու է հայկական կողմը դեմ ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը:

Ըստ Ալավերդյանի` Հայաստանը պետք է առաջ քաշի որոշումը վերանայելու պայմանը:

Հայաստան
Երկրագնդի ամեն 9-րդ չափահաս բնակիչը ճարպակալությամբ է տառապում
Նախորդ

Երկրագնդի ամեն 9-րդ չափահաս բնակիչը ճարպակալությամբ է տառապում

Հայաստանի առաջին Օմբուսդսմենը ցանկանում է, որ հաջորդը ենթարկվող չլինի
Հաջորդ

Հայաստանի առաջին Օմբուսդսմենը ցանկանում է, որ հաջորդը ենթարկվող չլինի