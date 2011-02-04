Հայաստանի առաջին Օմբուսդսմենը ցանկանում է, որ հաջորդը ենթարկվող չլինի
Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնի` 5 օր թափուր մնալու փաստը օրենքի խախտում է: Այս մասին այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր, Հայաստանի առաջին Օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը:
Ինչ վերաբերում է ապագա ՄԻ պաշտպանին, ապա Լարիսա Ալավերդյանը ցանկություն է հայտնել, որ նա «չլինի ենթարկվող» ու չենթարկվի «նկատվող միտմանը` ավելի պասիվ դիրք ունենալ իշխանությունների հետ հարաբերություններում»:
«Օրինակ, Հայաստանում առկա են քաղաքական բանտարկյալներ», - ասել է Ալավերդյանը` նկատելով, որ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը խուսափում էր այս եզրույթից, ինչը Ալավերդյանը զիջում է համարում:
Ըստ նախկին օմբուդսմենի` այս գործունեությունը հոգեբանորեն առավել դժվար է դառնում այն մարդկանց համար, որոնք անմիջական կապ են ունեցել իշխանությունների հետ: