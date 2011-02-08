Քաղաքական ուժերին կոչ են անում միանալ Ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծ ստեղծելու համար
Ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն օրինական ու ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանության ձևավորման գլխավոր նախապայմանն է, որը սակայն չի ապահովվել արդեն 16 տարի ի վեր: Այս մասին ասված է «Ժառանգություն» կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ, որը վերաբերում է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին:
«Իշխանությունների կողմից դեռ 2010թ. կեսերին առանց ընդդիմության ներգրավման ձևավորված աշխատանքային խմբի մշակած` Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական օրենսգրքի (նոր խմբագրությամբ) նախագիծը մենք գնահատում ենք ոչ թե գործող Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխում, այլ հասարակության ու քաղաքական ուժերի կողմից էլ ավելի անվերահսկելի և դրանով իսկ ընտրակեղծիքների ու այլ ընտրախախտումների ավելի լայն հնարավորություններ բացող առաջարկ: Տպավորություն է ստեղծվում, որ իշխանությունը ոչ թե գիտակցում է ազատ, օրինական ընտրությունների անցկացումը, իրապես ՀԱՎԱՍԱՐ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ արդյունքում իշխանության ձևավորումը, այլ ընդամենն իրականացնում է 2008թ.-ից ի վեր ԵԽԽՎ-ի ընդունած բանաձևերում առկա պահանջների կատարման հերթական իմիտացիան», - նշում են հայտարարության հեղինակները:
Նրանք կոչ են անում բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք «կարևորում են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ ապահովող օրենսգրքի ընդունումը, ձեռնամուխ լինել այլընտրանքային միասնական նախագծի շուրջ համաձայնության հասնելուն ուղղված քննարկումներին»:
««Ժառանգությունը» նախաձեռնում է խորհրդակցություններ քաղաքական ուժերի հետ` այլընտրանքային միասնական նախագծի ձևավորման նպատակով, որոնց արդյունքներով կկազմակերպի Ընտրական օրենսգրքի ընդդիմության միասնական այլընտրանքային նախագծին նվիրված համաժողով», - ասված է հայտարարության մեջ: